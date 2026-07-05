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Холанд отправит великую Бразилию домой? Банда Анчелотти пока не убеждает

Считавшаяся одним из главных фаворитов мундиаля сборная Бразилии в ⅛ финала встретится со сборной Норвегии. Сумеет ли скандинавская команда огорчить банду Карло Анчелотти и впервые в истории пробраться в четвертьфинал чемпионата мира?

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Путь к ⅛ финала

Бразильцы на этом ЧМ играют вовсе не так уверенно, как ожидали болельщики «пентакампеонов» перед турниром. Уже в первом матче команда потеряла очки, сыграв вничью с Марокко. Североафриканцы, конечно, далеко не самая слабая сборная на турнире, однако для амбициозных бразильцев такой результат не может быть удовлетворительным. Правда, в оставшихся матчах группового этапа футболисты Анчелотти «исправились», разгромив сборные Гаити и Шотландии с одинаковым счетом 3:0.

В 1/16 финала бразильцам досталась сборная Японии. Казалось, что южноамериканцев ждет уверенный проход в следующую стадию, но матч получился очень нервным для фанатов сборной. На 29-й минуте представляющий скромный немецкий «Майнц» Кайсю Сано переиграл Алиссона и открыл счет. Из-за травмы Лукаса Пакета Анчелотти пришлось вносить изменения в состав в перерыве матча, и итальянский специалист выпустил на поле Эндрика, ставшего одним из главных мемов ЧМ именно из-за того, что тренер «маринует» его на скамейке запасных.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 5.07.2026, 23:00
Бразилия
-
Норвегия
-

Однако ответный гол соорудили не нападающие. Центральный защитник Габриэл навесил в штрафную, где Каземиро перевисел всех в воздухе и отправил мяч в сетку. Следующего гола пришлось ждать долго. Япония терпела в обороне, и даже блестящие проходы Винисиуса не приводили к взятию ворот. Казалось, что и команды, и болельщики уже готовы к дополнительному времени. Все изменил умнейший пас вразрез от Бруно Гимараэша на 95-й минуте. Вышедший на замену Мартинелли принял мяч между защитниками, обработал и отправил его в дальний угол ворот. Бразилия спаслась. Ведь если бы дело дошло до добавленного времени, а то и до серии пенальти, матч вполне мог бы пойти и по «немецкому» сценарию.

В отличие от оппонентов, норвежцы начали ЧМ уверенной победой над сборной Ирака. Уже в первом матче главная звезда команды Эрлинг Холанд оформил дубль, ворвавшись в гонку бомбардиров. В игре против команды Сенегала нападающий снова забил два, благодаря чему скандинавы дожали африканцев и застолбили за собой вторую строчку в группе. На третий тур против Франции главный тренер Столе Солбаккен выпустил полурезервный состав, дав главным звездам отдохнуть перед плей-офф.

В 1/16 финала норвежцев ждала неуступчивая команда Кот-д’Ивуара. Для ивуарийцев противостояние с Норвегией стало первым матчем в плей-офф ЧМ в истории страны, так что настрой был запредельным. И матч получился напряженным. Счет в конце первого тайма классным обводящим ударом открыл норвежский вингер Антонио Нуса. Во второй половине игры игровое преимущество перешло к ивуарийцам, а норвежцы пытались удержать счет. Получалось до 74-й минуты, когда счет сравнял Амад Диалло. Норвежцам пришлось снова переключать режим, и в концовке матча свое слово сказал Холанд, чей мяч принес команде победу.

Прогноз

Противостояние бразильцев и норвежцев обещает быть интригующим. Команда Анчелотти испытала проблемы в 1/16 финала против японцев, а травмы Пакета и Рафиньи лишь усугубляют положение дел. Тем не менее, запас прочности у бразильской сборной, безусловно, есть. Нельзя не учитывать и «икс-фактор» по имени Винисиус, который может сделать гол из ничего. Однако крепким норвежцам, ведомым Холандом, найдется, что противопоставить.

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.90 на победу Бразилии и 1.45 на ее проход в следующий раунд. Победа норвежцев в основное время оценивается в 4.20, а выход в четвертьфинал — в 2.75.

Где смотреть

Прямая трансляция матча сборных Бразилии и Норвегии будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США) 5 июля. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Роберт Шилькович

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