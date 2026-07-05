Холанд отправит великую Бразилию домой? Банда Анчелотти пока не убеждает

Однако ответный гол соорудили не нападающие. Центральный защитник Габриэл навесил в штрафную, где Каземиро перевисел всех в воздухе и отправил мяч в сетку. Следующего гола пришлось ждать долго. Япония терпела в обороне, и даже блестящие проходы Винисиуса не приводили к взятию ворот. Казалось, что и команды, и болельщики уже готовы к дополнительному времени. Все изменил умнейший пас вразрез от Бруно Гимараэша на 95-й минуте. Вышедший на замену Мартинелли принял мяч между защитниками, обработал и отправил его в дальний угол ворот. Бразилия спаслась. Ведь если бы дело дошло до добавленного времени, а то и до серии пенальти, матч вполне мог бы пойти и по «немецкому» сценарию.