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«Я буду помнить об этом всю жизнь». Возинья поговорил с Месси после матча чемпионата мира

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья раскрыл, о чем говорил с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после матча 1/16 финала ЧМ-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Аргентинцы обыграли главную сенсацию чемпионата мира со счетом 3:2 в дополнительное время.

«Я подошел к нему и даже не успел ничего сказать, как он сразу обнял меня и сказал: “Отличная работа. Ты потрясающий вратарь. Твой народ должен очень гордиться тобой”.

Услышать такое от человека, как Лео, значит для меня очень многое. Я поблагодарил его и ответил: «Спасибо, Лео. Ты — лучший».

Потом я попросил у него футболку. Он улыбнулся и сказал: «Конечно. Я отдам ее тебе в подтрибунном помещении».

Такие моменты я буду помнить всю жизнь", — приводит слова Возиньи TN.

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти