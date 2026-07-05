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Тренер сборной Норвегии высказался об Анчелотти перед ⅛ финала ЧМ: «Каждый должен равняться на него»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что для него большая честь сыграть против команды Карло Анчелотти.

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Источник: Getty Images

Сборные Норвегии и Бразилии встретятся в ⅛ финала чемпионата мира. Игра пройдет 5 июля в 23:00 по московскому времени.

Ранее в раздевалке Сольбаккен выступил с речью перед игроками, в которой сказал, что они «идут за» бывшим тренером «Реала», «Челси», «Милана» и «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти.

"Это было сделано исключительно ради похвалы [Анчелотти], потому что он один из величайших тренеров в европейском футболе.

Он, пожалуй, величайший — с пятью Лигами чемпионов и титулами в разных странах.

Как он относится к соперникам, как он ведет себя в футболе — это то, на что каждый должен равняться.

Для футбола также здорово, что он идет на работу со сборными, возглавив крупнейшую национальную команду в мировом футболе", — приводит слова Сольбаккена ESPN.

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