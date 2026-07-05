Тренер сборной Норвегии высказался об Анчелотти перед ⅛ финала ЧМ: «Каждый должен равняться на него»

Сборные Норвегии и Бразилии встретятся в ⅛ финала чемпионата мира. Игра пройдет 5 июля в 23:00 по московскому времени.
"Это было сделано исключительно ради похвалы [Анчелотти], потому что он один из величайших тренеров в европейском футболе.
Он, пожалуй, величайший — с пятью Лигами чемпионов и титулами в разных странах.
Как он относится к соперникам, как он ведет себя в футболе — это то, на что каждый должен равняться.
Для футбола также здорово, что он идет на работу со сборными, возглавив крупнейшую национальную команду в мировом футболе", — приводит слова Сольбаккена ESPN.