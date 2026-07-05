Главный тренер сборной Франции установил рекорд ЧМ по победам в плей-офф

Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам стал первым тренером в истории, выигравшим 10 матчей в плей-офф чемпионатов мира, сообщает Opta.
Сборная Франции обыграла Парагвай в ⅛ финала чемпионата мира-2026 и вышла в четвертьфинал в четвертый раз подряд (2014, 2018, 2022, 2026).
На нынешнем турнире Дешам уже вошел в историю как самый побеждающий тренер чемпионатов мира. Победа над Швецией в 1/16 финала стала для француза 17-й на мундиалях, и он превзошел рекорд немца Хельмута Шена (16 побед).
Сейчас тренер оформил свою 10-ю победу в плей-офф и 18-ю на чемпионатах мира в целом.
Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2018 в России, дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.
Дешам покинет сборную после чемпионата мира, его должен сменить Зинедин Зидан.
В четвертьфинале сборная Франции встретится с командой Марокко.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти