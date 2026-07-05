Какие пары определились в четвертьфинале чемпионата мира-2026

Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира 2026 года.
В ¼ финала сборная Франции 9 июля сыграет против Марокко. Их матч состоится 9 июля в 23:00 мск.
За выход в ¼ финала борются Испания и Португалия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, США и Бельгия, Аргентина и Египет, а также Швейцария и Колумбия.
Сетку плей-офф ЧМ можно посмотреть здесь.
Матчи ¼ финала запланированы на
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.