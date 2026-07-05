Дзюба допустил, что Возинья станет следующим президентом Кабо-Верде: «Там живет 13 человек — не удивлюсь»

«Сейчас посмотрим, не отпишутся ли от него в течение нескольких дней. Но он крутой! Красавец! Мужик, который приехал на турнир ноунеймом, а сейчас о нем все говорят. Прикольно. Это такая американская тема — создать героя. Много вратарей, которые круто смотрятся. Да и африканские сборные вообще удивили — уверенно прибавили. Возинья следующий президент Кабо-Верде? Да их там 13 человек (проживает), поэтому не удивлюсь», — сказал Дзюба «СЭ».