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Дзюба допустил, что Возинья станет следующим президентом Кабо-Верде: «Там живет 13 человек — не удивлюсь»

Нападающий Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

«Сейчас посмотрим, не отпишутся ли от него в течение нескольких дней. Но он крутой! Красавец! Мужик, который приехал на турнир ноунеймом, а сейчас о нем все говорят. Прикольно. Это такая американская тема — создать героя. Много вратарей, которые круто смотрятся. Да и африканские сборные вообще удивили — уверенно прибавили. Возинья следующий президент Кабо-Верде? Да их там 13 человек (проживает), поэтому не удивлюсь», — сказал Дзюба «СЭ».

Ранее Возинья стал самым популярным голкипером в социальных сетях по числу подписчиков.

После матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Аргентины (2:3 после дополнительного времени) на аккаунт 40-летнего голкипера подписаны 21,5 миллиона человек.

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на чемпионате мира, уступив Аргентине в 1/16 финала со счетом 2:3 после дополнительного времени. Для африканской команды нынешний турнир стал дебютным мировым первенством.

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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