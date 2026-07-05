Дзюба допустил, что Возинья станет следующим президентом Кабо-Верде: «Там живет 13 человек — не удивлюсь»

«Сейчас посмотрим, не отпишутся ли от него в течение нескольких дней. Но он крутой! Красавец! Мужик, который приехал на турнир ноунеймом, а сейчас о нем все говорят. Прикольно. Это такая американская тема — создать героя. Много вратарей, которые круто смотрятся. Да и африканские сборные вообще удивили — уверенно прибавили. Возинья следующий президент Кабо-Верде? Да их там 13 человек (проживает), поэтому не удивлюсь», — сказал Дзюба «СЭ».
Ранее Возинья стал самым популярным голкипером в социальных сетях по числу подписчиков.
После матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Аргентины (2:3 после дополнительного времени) на аккаунт 40-летнего голкипера подписаны 21,5 миллиона человек.
Сборная Кабо-Верде завершила выступление на чемпионате мира, уступив Аргентине в 1/16 финала со счетом 2:3 после дополнительного времени. Для африканской команды нынешний турнир стал дебютным мировым первенством.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти