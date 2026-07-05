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ФИФА приостановила удаление лучшего бомбардира сборной США на ЧМ

ФИФА приостановила удаление лучшего бомбардира сборной США на ЧМ Балогана.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила действие красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана, полученной в матче 1/16 финала чемпионата мира против сборной Боснии и Герцеговины, сообщает The Athletic со ссылкой на несколько источников в ФИФА.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев со счетом 2:0. Балоган открыл счет в матче, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу.

По информации источника, ФИФА воспользовалась статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей судебному органу «принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарной меры» с испытательным сроком от 1 до 4 лет. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче ⅛ финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.

Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах текущего мирового первенства и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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