ФИФА приостановила удаление лучшего бомбардира сборной США на ЧМ

По информации источника, ФИФА воспользовалась статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей судебному органу «принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарной меры» с испытательным сроком от 1 до 4 лет. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче ⅛ финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.