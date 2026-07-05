Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку красной карточки Балогана

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за решение приостановить действие красной карточки лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира 2026 года Фоларина Балогана.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала со счетом 2:0. Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче ⅛ финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля.
«Благодарю ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили огромную несправедливость», — написал Трамп.
Балогану 25 лет, он забил три мяча в трех матчах на текущем мировом первенстве и является лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.