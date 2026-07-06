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Роналду — о матче против Испании: «Чтобы ни случилось, я покину ЧМ-2026 со спокойной совестью»

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче против команды Испании в ⅛ финала чемпионата мира-2026.

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Источник: Sport24

Игра плей-офф пройдет на стадионе «AT & T» в Арлингтоне (США) завтра, 6 июля. Начало матча — в 22:00 (мск).

"Есть те, кто хотят, чтобы я не возвращался. Этот день настанет, буду честен. Что бы ни случилось завтра, Криштиану уедет с ЧМ-2026 со спокойной совестью. Не на 100%, а на 1000%. Я отдал все ради футбола. Страсть, желание. Меня никто не заставлял. Слава богу, у меня все хорошо в жизни. Но у меня еще есть страсть. Я играю за сборную и клубы, потому что получаю удовольствие.

Что бы ни случилось завтра, я буду счастлив. Я не буду давить на себя: «Ты должен победить». Все будет так, как хочет бог. Надо наслаждаться каждым днем, каждым матчем, наслаждаться чемпионатом мира. У меня все не так плохо, я забил три гола. Есть те, кто забили больше. Посмотрим, смогу ли я забить завтра", — заявил Роналду на пресс-конференции.

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