Колосков объяснил, почему в решении ФИФА по Балогуну нет подводных камней

«Понятно, что обращение, если и было, то от Федерации футбола США, которая могла обратиться в дисциплинарный регламент ФИФА. У нас была такая история с Андреем Аршавиным перед чемпионатом Европы 2008 года, он получил удаление в последнем матче отбора с командой Андорры (1:0), — сказал Колосков. — Обратились с дисциплинарный комитет УЕФА, чтобы сократить дисквалификацию, я подошел к генсеку УЕФА, объяснил, что Аршавин — наша звезда, безупречная игра, никогда до этого не было, а наказание было слишком большим. Я обратился, дисциплинарный комитет сократил с трех до двух матчей. Что касается этого случая, то, конечно, Белый дом мог поблагодарить, но не мог обратиться, инициатива наверняка исходила от Федерации футбола США».