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Колосков объяснил, почему в решении ФИФА по Балогуну нет подводных камней

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию нападающего сборной США.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна пока не показывает желания угодить США, такая практика возможна. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее портал The Athletic сообщил, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами.

«Понятно, что обращение, если и было, то от Федерации футбола США, которая могла обратиться в дисциплинарный регламент ФИФА. У нас была такая история с Андреем Аршавиным перед чемпионатом Европы 2008 года, он получил удаление в последнем матче отбора с командой Андорры (1:0), — сказал Колосков. — Обратились с дисциплинарный комитет УЕФА, чтобы сократить дисквалификацию, я подошел к генсеку УЕФА, объяснил, что Аршавин — наша звезда, безупречная игра, никогда до этого не было, а наказание было слишком большим. Я обратился, дисциплинарный комитет сократил с трех до двух матчей. Что касается этого случая, то, конечно, Белый дом мог поблагодарить, но не мог обратиться, инициатива наверняка исходила от Федерации футбола США».

«Но другое дело, что три страны-хозяйки, возможно, там тоже такие случаи были. Если бы им отказали, а американцам разрешили, то это дурно пахло бы. Пока я бы такую глобальную проблему не делал, вовремя подсуетились, продавили. Очень важно, чтобы ФИФА объяснила мотивацию своего решения. Пока мы всего этого точно не знаем, нужно подождать и реакцию бельгийцев. Поэтому пока не искал бы здесь такого желания ФИФА угодить американцам, без подводных камней. Сейчас нужно понять, по чьей инициативе это рассматривалось и какая мотивация у этого решения», — добавил Колосков.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге.

Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. Его победитель сыграет с сильнейшим из противостояния команд Испании и Португалии. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.

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