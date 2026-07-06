Роналду высказался о соперничестве с Месси во время ЧМ-2026

— Что всегда остается, так это люди, которые тебя любят. Я живу в гостиницах с обычными работягами, и это впечатляющие воспоминания. Вчера на рейсе была стюардесса из Аргентины. Я сказал ей: «Я понял, что ты аргентинка, судя по тому, как ты на меня посмотрела». Если ты быстро отводишь глаза от Роналду, значит, он тебе не нравится, — со смехом заявил Криштиану.