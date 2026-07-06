Роналду высказался о соперничестве с Месси во время ЧМ-2026

41-летний Роналду и 39-летний Месси являются символами футбола в 21-м веке, выиграв 13 «Золотых мячей» на двоих.
— Что вы можете сказать аргентинцам после такого легендарного соперничества с Месси?
— Что всегда остается, так это люди, которые тебя любят. Я живу в гостиницах с обычными работягами, и это впечатляющие воспоминания. Вчера на рейсе была стюардесса из Аргентины. Я сказал ей: «Я понял, что ты аргентинка, судя по тому, как ты на меня посмотрела». Если ты быстро отводишь глаза от Роналду, значит, он тебе не нравится, — со смехом заявил Криштиану.
Завтра, 6 июля, сборная Португалии сыграет против команды Испании в матче ⅛ финала ЧМ-2026.