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Роналду высказался о соперничестве с Месси во время ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду во время пресс-конференции на чемпионате мира-2026 высказался о своем легендарном соперничестве с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

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Источник: Sport24

41-летний Роналду и 39-летний Месси являются символами футбола в 21-м веке, выиграв 13 «Золотых мячей» на двоих.

— Что вы можете сказать аргентинцам после такого легендарного соперничества с Месси?

— Что всегда остается, так это люди, которые тебя любят. Я живу в гостиницах с обычными работягами, и это впечатляющие воспоминания. Вчера на рейсе была стюардесса из Аргентины. Я сказал ей: «Я понял, что ты аргентинка, судя по тому, как ты на меня посмотрела». Если ты быстро отводишь глаза от Роналду, значит, он тебе не нравится, — со смехом заявил Криштиану.

Завтра, 6 июля, сборная Португалии сыграет против команды Испании в матче ⅛ финала ЧМ-2026.