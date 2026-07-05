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Болельщики устроили парад сборной Кабо‑Верде, вернувшейся с ЧМ‑2026

Болельщики устроили грандиозный парад сборной Кабо‑Верде, вернувшейся с ЧМ‑2026.

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Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Футболистам сборной Кабо-Верде устроили торжественный парад по возвращении на родину с первого в истории национальной команды чемпионата мира, сообщается на странице Кабо-вердианской федерации футбола в социальной сети X.

Самолет со сборной приземлился в аэропорту в столице страны Прае в воскресенье, 5 июля — в день празднования дня независимости Кабо-Верде. Команду встретила большая группа болельщиков, размахивавших флагами и приветствовавших игроков овациями.

После торжественной встречи футболисты пересели в специальный автобус, на котором проследовали по улицам города. По всему маршруту их сопровождали многочисленные болельщики, устроившие команде праздничный кортеж.

«Давайте поприветствуем наших героев», — говорится в сообщении федерации страны.

Сборная Кабо-Верде впервые в истории приняла участие в финальной части чемпионата мира. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 2:3.