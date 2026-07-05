Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность подачи протеста в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу отмены желтой карточки, полученной нападающим Майклом Олисе в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Парагвая, сообщает RMC Sport.
В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в ¼ финала турнира. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за эпизод со стычкой с полузащитником Матиасом Галарсой. Утверждается, что на видеоповторах не зафиксирован явный контакт между игроками. После встречи газета L'Equipe оценила работу Танташева в один балл из десяти.
По информации источника, французская сторона считает, что предупреждение могло быть ошибочным. В FFF также опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации. Обсуждение возможного протеста усилилось на фоне решения ФИФА приостановить красную карточку американского форварда Фоларина Балогана перед игрой ⅛ финала против сборной Бельгии.
Встреча сборных Франции и Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Олисе с пятью голевыми передачами возглавляет рейтинг ассистентов чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти