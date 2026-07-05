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Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе

RMC Sport: Федерация футбола Франции готовит протест из-за желтой карточки Олисе.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность подачи протеста в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу отмены желтой карточки, полученной нападающим Майклом Олисе в матче ⅛ финала чемпионата мира против сборной Парагвая, сообщает RMC Sport.

В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в ¼ финала турнира. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за эпизод со стычкой с полузащитником Матиасом Галарсой. Утверждается, что на видеоповторах не зафиксирован явный контакт между игроками. После встречи газета L'Equipe оценила работу Танташева в один балл из десяти.

По информации источника, французская сторона считает, что предупреждение могло быть ошибочным. В FFF также опасаются, что в случае получения еще одной желтой карточки в четвертьфинале против сборной Марокко Олисе может пропустить возможный полуфинал из-за дисквалификации. Обсуждение возможного протеста усилилось на фоне решения ФИФА приостановить красную карточку американского форварда Фоларина Балогана перед игрой ⅛ финала против сборной Бельгии.

Встреча сборных Франции и Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Олисе с пятью голевыми передачами возглавляет рейтинг ассистентов чемпионата мира.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти