Франции намерена подать протест ФИФА из-за желтой карточки Олисе

В ночь на воскресенье по московскому времени сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 и вышла в ¼ финала турнира. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр встречи Ильгиз Танташев показал Олисе желтую карточку за эпизод со стычкой с полузащитником Матиасом Галарсой. Утверждается, что на видеоповторах не зафиксирован явный контакт между игроками. После встречи газета L'Equipe оценила работу Танташева в один балл из десяти.