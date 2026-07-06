Де ла Фуэнте: «Я восхищаюсь Роналду. Предпочел бы, чтоб Криштиану не играл против нас»

— Спокойны ли вы насчет того, что Кубарси будет играть против Криштиану?
— С Криштиану никогда нельзя быть спокойным — как и с Ламином [Ямалем] или Оярсабалем. Но я полностью доверяю своим игрокам. В этом и заключается игра: превзойти соперника, особенно в пределах и возле штрафной.
И Пау [Кубарси], и Ляпорт уже доказали свою надежность. Они исключительные футболисты и могут справиться с любым соперником. Посмотрим, кто окажется сильнее. Думаю, мы сможем контролировать такие ситуации.
— Что думаете о фигуре Криштиану?
— Я открыто восхищаюсь Криштиану и такими людьми, как он. С характером, неутомимыми. Он пример для подражания. Я снимаю шляпу перед ним.
Дело не в наследии, которое он оставляет, а в том, которое еще оставит. За ним нужно следить при любых обстоятельствах. Не то чтобы его обязательно нужно держать персонально, но за ним нужно присматривать в любой части поля.
Я бы предпочел, чтобы он не играл, но он сыграет. Мы с наслаждением понаблюдаем на поле за одним из лучших футболистов в истории, — приводит слова де ла Фуэнте AS.
Матч Португалия — Испания состоится 6 июля в Арлингтоне (США) и начнется в 22:00 мск.