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Де ла Фуэнте: «Я восхищаюсь Роналду. Предпочел бы, чтоб Криштиану не играл против нас»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в преддверии матча с Португалией в ⅛ финала ЧМ-2026 высказался об участии в игре 41-летнего форварда соперника Криштиану Роналду.

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Источник: Sport24

— Спокойны ли вы насчет того, что Кубарси будет играть против Криштиану?

— С Криштиану никогда нельзя быть спокойным — как и с Ламином [Ямалем] или Оярсабалем. Но я полностью доверяю своим игрокам. В этом и заключается игра: превзойти соперника, особенно в пределах и возле штрафной.

И Пау [Кубарси], и Ляпорт уже доказали свою надежность. Они исключительные футболисты и могут справиться с любым соперником. Посмотрим, кто окажется сильнее. Думаю, мы сможем контролировать такие ситуации.

— Что думаете о фигуре Криштиану?

— Я открыто восхищаюсь Криштиану и такими людьми, как он. С характером, неутомимыми. Он пример для подражания. Я снимаю шляпу перед ним.

Дело не в наследии, которое он оставляет, а в том, которое еще оставит. За ним нужно следить при любых обстоятельствах. Не то чтобы его обязательно нужно держать персонально, но за ним нужно присматривать в любой части поля.

Я бы предпочел, чтобы он не играл, но он сыграет. Мы с наслаждением понаблюдаем на поле за одним из лучших футболистов в истории, — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Матч Португалия — Испания состоится 6 июля в Арлингтоне (США) и начнется в 22:00 мск.

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