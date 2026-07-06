Сборная Бразилии впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии впервые за 36 лет не смогли добраться до четвертьфинальной стадии на чемпионате мира. На мировом первенстве — 2026 команда проиграла норвежцам (1:2) в ⅛ финала.
В последний раз подобный результат сборная Бразилии показала на турнире 1990 года. Тогда в ⅛ финала бразильцы проиграли аргентинцам (0:1), которые впоследствии дошли до финала.
Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории турнира. Она становилась чемпионом мира в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах. До финала бразильцы не доходили с последнего победного турнира.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Соревнование завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти