Кукурелья — один из важнейших игроков Испании. Новичок «Реала» будет идеальным инструментом у Моуринью

Об Испании на время многие забыли
Прямо перед стартом чемпионата мира сборная Испания шла первым фаворитом на победу. Однако после ничьей с Кабо-Верде внимание публики быстро переключилось на другие команды. Стали обсуждать ярких французов, великого Месси и прочие сюжеты, а про «Красную фурию» будто бы на время забыли.
Под шумок испанцы уверенно переиграли Саудовскую Аравию, Уругвай и Австрию. Конечно, соперники не самые страшные, но Испания показывала очень качественный футбол, особенно с австрийцами, а главное — все еще не пропустила ни одного гола на турнире.
Близится матч с Португалией, и вот там за испанцами вновь будут следить пристально. В случае качественной победы о них снова заговорят как о потенциальных чемпионах мира. И в честь этого хочется поговорить о не самом очевидном герое этой сборной, а также новичке «Реала» — Марке Кукурелье.
Не оставляет шанса Гримальдо
В сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте Кукурелья — чуть ли не безальтернативная опция на позиции левого защитника. Марк постоянно играет в основе и почти всегда проводит полные матчи. И это несмотря на то, что в запасе есть Алехандро Гримальдо, один из самых сильных атакующих латералей мира. На правом фланге защиты у испанцев идет ротация между Маркосом Льоренте и Педро Порро, но слева все стабильно. Там играет Марк.
Кукурелья был основным левым защитником сборной Испании и на чемпионате Европы 2024 года. Тогда главным оружием команды являлись фланги, где действовали два ярких дриблера — Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Вся система была заточена на то, чтобы кормить вингеров мячами и пространством.
Этим же занимался и Кукурелья, отлично помогая Нико. Марк мог создавать ширину, а мог уходить в полуфланг. Главная задача — открыть зону для Уильямса, чтобы у того были возможности для обыгрыша и обострения. Защитник справлялся с этим великолепно. Во многом благодаря ему Уильямс провел такой яркий турнир. И осознавал: за его спиной всегда есть тот, кто отработает в обороне.
Великолепный перформанс Кукурельи на турнире завершился отличным рывком на последних минутах финала Евро с Англией. После этого Марк отдал результативную передачу на победный гол, который принес Испании титул.
Новая роль на ЧМ-2026
Однако из-за травм Уильямса и Йереми Пино, а также аккуратной работы с физическим состоянием Ямаля акценты в сборной на ЧМ-2026 пришлось менять. Очевидным это стало как раз после матча с Кабо-Верде, где старая система не работала нужным образом. В итоге де ла Фуэнте пересобрал центр, выпустив более атакующего Дани Ольмо вместо Фабиана Руиса, а слева сначала попробовал Гави, а затем Алекса Баэну. И вот как раз Баэна заиграл отлично, уже отметился двумя результативными действиями и стал важной фигурой перед битвой с Португалией.
Но Баэна совершенно другой по типажу игрок, чем Уильямс. Алекс не классический дриблер на фланге, а созидатель, который любит уходить в полуфланги и центр. Поэтому Испании потребовался другой футболист, способный создавать ширину слева. И этим игроком стал Кукурелья. Если на Евро-2024 Марк своими движениями освобождал пространство для Нико, то теперь его роль изменилась: он сам заполняет зону, которую открывают маневры Баэны.
В итоге Марк стал куда заметнее в атаке, чем раньше. Он постоянно оказывается в высокой позиции, от него регулярно исходит острота, да еще и в штрафную он заходит все чаще. Уже даже забил, правда, гол отменили. Этому он во многом научился в «Челси», где при разных тренерах исполнял разные роли и расширял тактический арсенал.
Лучшим матчем для него стала встреча с Австрией, где он отдал две голевые передачи и поучаствовал во всех трех голах команды. Ожидается, что Баэна будет в старте и против Португалии, а значит, от Кукурельи снова стоит ждать многого. Плюс на том же фланге у португальцев, скорее всего, будет играть Жоау Канселу, который скорее заточен на атаку и созидание, чем на оборону. Значит, Марк может многое дать атаке своей команды.
Может исполнить любую роль на поле
Вообще карьера Марка сложилась так, что он прошел через самых разных ярких тренеров. Он в том числе играл у Пепе Бордаласа, Хосе Луиса Мендилибара, Грэма Поттера, Маурисио Почеттино и Энцо Марески. Все это видные специалисты с четкой философией, но их идеи сильно отличаются друг от друга.
Именно поэтому Кукурелья к 27 годам превратился в игрока, который может выполнить почти любую задачу. Быть классическим фулбэком — пожалуйста. Быть «ложным» — легко. Он может быть латералем в схеме с тремя защитниками, может закрыть роль крайнего центрального защитника, а при необходимости способен исполнять роль вингера. В «Челси» он не просто стал надежнее, но и научился приносить пользу в штрафной после резких подключений из глубины, после которых он нередко забивает.
Марк — очень трудолюбивый игрок. И без лишних вопросов готов выкладываться на все сто ради команды. Недавно он даже заявил, что Винисиусу в «Реале» можно не думать об игре без мяча — пусть бразилец остается свежим для атаки, а грязную работу Кукурелья готов забрать на себя. И в этом весь Марк.
Решающие годы карьеры
Вообще не вызывает вопросов, почему Жозе Моуринью захотел именно такого игрока. С помощью Кукурельи Моуринью сможет управлять матчами и менять тактику, когда это потребуется. Когда надо атаковать и забивать, Марк пойдет вперед и поможет звездам. Когда надо сосредоточиться на обороне, он вцепится в чужого вингера и не отпустит его все 90 минут. Уже можно предвкушать дуэли с Ямалем в «Эль-Класико».
Марк достиг пика технических, физических и ментальных способностей. Теперь он может бороться за самые статусные трофеи не только на уровне сборных, но и с клубом. Испанец прямо сейчас создает наследие, и у него есть шанс запомниться одним из лучших левых защитников 2020-х. Не буду использовать слово «легенда», пока рано. Но у Кукурельи действительно есть шанс вписать себя в историю.
Андрей Антсон