Кукурелья — один из важнейших игроков Испании. Новичок «Реала» будет идеальным инструментом у Моуринью

Лучшим матчем для него стала встреча с Австрией, где он отдал две голевые передачи и поучаствовал во всех трех голах команды. Ожидается, что Баэна будет в старте и против Португалии, а значит, от Кукурельи снова стоит ждать многого. Плюс на том же фланге у португальцев, скорее всего, будет играть Жоау Канселу, который скорее заточен на атаку и созидание, чем на оборону. Значит, Марк может многое дать атаке своей команды.