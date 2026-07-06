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Колосков: ФИФА продолжает терять свой авторитет после ситуации с Балогуном

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию нападающего сборной США, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает терять свой авторитет после принятия решения приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала чемпионата мира с бельгийцами. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как президенту организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали решение ФИФА по Балогуну переходом «красной черты».

«ФИФА уже давно потеряла свою независимость и самостоятельность. Сегодня Инфантино, грубо говоря, не вылезал из кабинета Дональда Трампа, какую-то золотую медаль вручил, Кубок мира хотел вручить. Какая-то чепуха. Понятно, что репутация ФИФА подмочена, плюс все делается в угоду прибыли, футбол ушел на второе место, — сказал Колосков. — 48 участников в чемпионате мира, перерывы на водопой — футбол стал инструментом зарабатывания денег. Поэтому есть признаки, что ФИФА растеряла свой авторитет, в связи с этим случаем продолжает его терять».

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Матч между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.

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