Колосков: ФИФА продолжает терять свой авторитет после ситуации с Балогуном

«ФИФА уже давно потеряла свою независимость и самостоятельность. Сегодня Инфантино, грубо говоря, не вылезал из кабинета Дональда Трампа, какую-то золотую медаль вручил, Кубок мира хотел вручить. Какая-то чепуха. Понятно, что репутация ФИФА подмочена, плюс все делается в угоду прибыли, футбол ушел на второе место, — сказал Колосков. — 48 участников в чемпионате мира, перерывы на водопой — футбол стал инструментом зарабатывания денег. Поэтому есть признаки, что ФИФА растеряла свой авторитет, в связи с этим случаем продолжает его терять».