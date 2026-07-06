Тарасов: сборная Франции — фаворит на победу на ЧМ-2026

«Сборная Франции — фаворит на победу на чемпионате мира. У Дешама сильнейший состав в мире. Мне очень нравится Майкл Олисе. Он один из лучших полузащитников мира. И один из лучших игроков чемпионата мира. Сборная Франции очень хороша!» — сказал Тарасов Metaratings.ru.
В ¼ финала мундиаля сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко. Матч пройдёт 9 июля и начнётся в 23:00 по московскому времени. Ранее в плей-офф действующие вице-чемпионы мира обыграли Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).
Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.Читать дальше