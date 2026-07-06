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Тарасов: сборная Франции — фаворит на победу на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказался об игре национальной команды Франции на чемпионате мира-2026, а также оценил их шансы на победу в турнире.

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Источник: Metaratings.ru

«Сборная Франции — фаворит на победу на чемпионате мира. У Дешама сильнейший состав в мире. Мне очень нравится Майкл Олисе. Он один из лучших полузащитников мира. И один из лучших игроков чемпионата мира. Сборная Франции очень хороша!» — сказал Тарасов Metaratings.ru.

В ¼ финала мундиаля сборная Франции сыграет с национальной командой Марокко. Матч пройдёт 9 июля и начнётся в 23:00 по московскому времени. Ранее в плей-офф действующие вице-чемпионы мира обыграли Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).

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