Юрист — об отмене удаления Балогуна на ЧМ: «Это будет иметь огромные последствия для футбола»

Что касается вопроса о том, что такое условная дисквалификация на один год, то для меня это тоже вопрос. Судя по всему, Балогун должен получить еще одну прямую красную карточку, и тогда у него будет две дисквалификации: за удаление, полученное на ЧМ, и за следующую красную карточку.