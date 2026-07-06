Юрист — об отмене удаления Балогуна на ЧМ: «Это будет иметь огромные последствия для футбола»

Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0), после чего должен был пропустить следующую игру с Бельгией в результате автоматической дисквалификации. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогуна с испытательным сроком на один год. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за исправление «огромной несправедливости». По данным СМИ, Белый дом обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы попросить отменить красную карточку Балогуна.
"Когда мы говорим про Балогуна, нужно помнить о двух нормах дисциплинарного комитета ФИФА: 1) любая красная карточка влечет за собой автоматическую дисквалификацию, 2) норма 27 статьи дисциплинарного кодекса, на которую ФИФА сослалась в своем решении, говорит о том, что любые санкции могут быть заменены на условные.
Своим решением приостановить дисквалификацию Балогуна ФИФА, по сути, говорит: «Если любое наказание можно заменить на условное, значит, и дисквалификацию после красной карточки — тоже».
Казалось бы, все правильно, но есть несколько моментов, которые смущают.
Во-первых, красная карточка была показана правильно и тому человеку, который совершил нарушение. То есть в решении арбитров не было никакой ошибки.
На такое решение не может быть никакой апелляции, и апелляция, собственно, и не была подана со стороны сборной США. Все произошло даже без формальной просьбы со стороны США.
Получается, что ФИФА по собственной инициативе взяла и приостановила действие этой красной карточки. Возникает вопрос: почему ФИФА не действовала таким же образом по отношению к другим футболистам на этом чемпионате мира?
Во-вторых, УЕФА уже подчеркнул в своем заявлении, что в середине турнира правила игры менять нельзя. Если мы принимаем во внимание, что дисквалификацию после красной карточки можно заменять на условную, то давайте огласим критерии и дадим всем сборным такую возможность.
В-третьих, на моей памяти это первый случай, когда на крупном турнире красная карточка была заменена на условную. Формально у ФИФА есть такая возможность, но обычно это применяется к длительным дисквалификациям, например, к 10-матчевым. Игрок отбыл половину дисквалификации, вел себя хорошо, и дальше ему заменяют эту карточку на условную.
Но тут у нас режим спецоперации: за несколько часов до важного матча с Бельгией эта карточка убирается, и у Бельгии даже нет возможности как-то оспорить это решение.
Что касается вопроса о том, что такое условная дисквалификация на один год, то для меня это тоже вопрос. Судя по всему, Балогун должен получить еще одну прямую красную карточку, и тогда у него будет две дисквалификации: за удаление, полученное на ЧМ, и за следующую красную карточку.
Но в любом случае это беспрецедентное решение, которое будет иметь огромные последствия для футбола, потому что открывается ящик Пандоры. Теперь каждая красная карточка может приводить к долгим спорам: например, вчера англичане получили красную карточку, по идее, они тоже должны просить ФИФА ее отменить.
Я надеюсь, для Инфантино это послужит уроком, потому что в своей лояльности по отношению к США он достиг уже огромных высот. И я надеюсь, что европейские сборные терпеть это не будут«, — приводит слова Прокопца “Газета.Ru”.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти