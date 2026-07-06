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Юрист — об отмене удаления Балогуна на ЧМ: «Это будет иметь огромные последствия для футбола»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение ФИФА приостановить отстранение нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ против Боснии и Герцеговины (2:0), после чего должен был пропустить следующую игру с Бельгией в результате автоматической дисквалификации. Однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогуна с испытательным сроком на один год. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети поблагодарил ФИФА за исправление «огромной несправедливости». По данным СМИ, Белый дом обращался к президенту ФИФА Джанни Инфантино, чтобы попросить отменить красную карточку Балогуна.

"Когда мы говорим про Балогуна, нужно помнить о двух нормах дисциплинарного комитета ФИФА: 1) любая красная карточка влечет за собой автоматическую дисквалификацию, 2) норма 27 статьи дисциплинарного кодекса, на которую ФИФА сослалась в своем решении, говорит о том, что любые санкции могут быть заменены на условные.

Своим решением приостановить дисквалификацию Балогуна ФИФА, по сути, говорит: «Если любое наказание можно заменить на условное, значит, и дисквалификацию после красной карточки — тоже».

Казалось бы, все правильно, но есть несколько моментов, которые смущают.

Во-первых, красная карточка была показана правильно и тому человеку, который совершил нарушение. То есть в решении арбитров не было никакой ошибки.

На такое решение не может быть никакой апелляции, и апелляция, собственно, и не была подана со стороны сборной США. Все произошло даже без формальной просьбы со стороны США.

Получается, что ФИФА по собственной инициативе взяла и приостановила действие этой красной карточки. Возникает вопрос: почему ФИФА не действовала таким же образом по отношению к другим футболистам на этом чемпионате мира?

Во-вторых, УЕФА уже подчеркнул в своем заявлении, что в середине турнира правила игры менять нельзя. Если мы принимаем во внимание, что дисквалификацию после красной карточки можно заменять на условную, то давайте огласим критерии и дадим всем сборным такую возможность.

В-третьих, на моей памяти это первый случай, когда на крупном турнире красная карточка была заменена на условную. Формально у ФИФА есть такая возможность, но обычно это применяется к длительным дисквалификациям, например, к 10-матчевым. Игрок отбыл половину дисквалификации, вел себя хорошо, и дальше ему заменяют эту карточку на условную.

Но тут у нас режим спецоперации: за несколько часов до важного матча с Бельгией эта карточка убирается, и у Бельгии даже нет возможности как-то оспорить это решение.

Что касается вопроса о том, что такое условная дисквалификация на один год, то для меня это тоже вопрос. Судя по всему, Балогун должен получить еще одну прямую красную карточку, и тогда у него будет две дисквалификации: за удаление, полученное на ЧМ, и за следующую красную карточку.

Но в любом случае это беспрецедентное решение, которое будет иметь огромные последствия для футбола, потому что открывается ящик Пандоры. Теперь каждая красная карточка может приводить к долгим спорам: например, вчера англичане получили красную карточку, по идее, они тоже должны просить ФИФА ее отменить.

Я надеюсь, для Инфантино это послужит уроком, потому что в своей лояльности по отношению к США он достиг уже огромных высот. И я надеюсь, что европейские сборные терпеть это не будут«, — приводит слова Прокопца “Газета.Ru”.

США
2:0
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Голы
США
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
США
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
3
Угловые
4
3
Фолы
7
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти