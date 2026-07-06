12 лет назад американец Тим Ховард установил безумный рекорд чемпионатов мира. Но Бельгия была гораздо сильнее

«Мы не играли хорошо. И в этом заслуга бельгийцев, которые оказали на нас немалое давление. У них отличная команда. Конечно, я сыграл как смог. Но футбол — это не индивидуальный вид спорта, мы все являемся командой», — говорил вратарь после поражения и был полностью прав. Атаковали те американцы заметно лучше, чем защищались, поэтому придумали несколько изящных комбинаций, но в широком смысле, конечно, выглядели значительно слабее вдохновенного соперника.