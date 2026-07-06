12 лет назад американец Тим Ховард установил безумный рекорд чемпионатов мира. Но Бельгия была гораздо сильнее

Матч между США и Бельгией, наверное, не стал бы самым обсуждаемым в рамках ⅛ финала чемпионата мира, но ФИФА решила добавить вывеске зрительского внимания, разрешив сыграть Фоларину Балогуну. Ранее американский нападающий получил прямую красную карточку во встрече с Боснией и по идее должен был попасть под дисквалификацию, но в реальности ее пока нет. По инсайдам, на ситуацию повлиял лично Дональд Трамп.
Кабинетные интриги, к сожалению, могут сместить фокус и не позволить нам сполна насладиться непосредственно футболом. А эти сборные вообще-то умеют рисовать незабываемые сюжеты, которые остаются в истории ЧМ. Ранее они дважды пересекались на мировых первенствах. В 1930 году, на самом первом чемпионате, бельгийцы устроились на разгром 0:3 в группе, а следующего противостояния пришлось ждать более 80 лет. Вот его и вспомним.
Бельгия тогда впервые приехала на крупный турнир тем самым золотым поколением — с Куртуа, Компани, Вертонгеном, Алдервейрелдом, Витселем, Де Брюйне, Азаром, Лукаку и прочими талантами. В плей-офф ЧМ-2014 команда вышла, не потеряв ни очка, но по содержанию сумасшедшего впечатления не произвела — России и Южной Корее забила лишь ближе к концу матча и в обоих случаях победила 1:0, а Алжиру вообще долго проигрывала.
Штаты параллельно не пустили в ⅛ финала Роналду и его Португалию — сообразили ничью в очном матче, минимально уступили немцам и разобрались с Ганой. Сборная Криштиану же фатально получила от Германии 0:4 в первом туре и не успела существенно улучшить разницу голов, вследствие чего и заняла третье место квартета. Американцы закономерно подходили к битве с Бельгией аутсайдером.
Здесь нужно небольшое отступление от темы. Бразильский чемпионат мира запомнился турниром вратарей. Гильермо Очоа, Кейлор Навас, Клаудио Браво, Раис Мболи, Тим Крул, Давид Оспина — объемный список голкиперов, которые сделали себе имя на том ЧМ, а некоторые и вовсе дождались крайне приятных контрактов от европейских грандов и соорудили шикарную карьеру.
А в ⅛ финала Ховард поймал режим уничтожителя и установил безумный рекорд чемпионатов мира, отразив 16 бельгийских ударов за 120 минут. Вратарь Кюрасао Элой Ром был близок как минимум к повторению достижения в недавней встрече против Эквадора, но остановился на 15 сейвах. Похоже, планка Тима еще долго никому не покорится.
Причем 11 из отбитых Ховардом ударов наносились из пределов штрафной площади. Синхронно с голкипером феноменально играл Кевин Де Брюйне, который создал десять моментов партнерам — самый высокий показатель на ЧМ с 1982 года. Всего два футболиста в истории получали от статистического портала Sofascore наивысшую оценку, десятку, за матч плей-офф мирового первенства. Тем поразительнее, что они в один вечер находились по разные стороны — речь про Тима и Кевина.
Другое важное событие той встречи — гол Джулиана Грина, который до сих пор входит в топ-10 самых молодых бомбардиров турнира всех времен. Когда полузащитник забил Куртуа в овертайме, ему было 19 лет и 25 дней.
Из вышеописанных аномалий понятен характер происходящего на поле. Бельгия стихийно атаковала и пробила в сторону Ховарда аж 40 раз! Голкипер тащил выстрелы издали и в упор, выходы один на один и добивания, была перекладина от Ориги. Представляете, что творилось с обороной США, если уникального выступления Тима не хватило, чтобы просочиться в ¼ финала?
«Мы не играли хорошо. И в этом заслуга бельгийцев, которые оказали на нас немалое давление. У них отличная команда. Конечно, я сыграл как смог. Но футбол — это не индивидуальный вид спорта, мы все являемся командой», — говорил вратарь после поражения и был полностью прав. Атаковали те американцы заметно лучше, чем защищались, поэтому придумали несколько изящных комбинаций, но в широком смысле, конечно, выглядели значительно слабее вдохновенного соперника.
Чудеса Ховарда внесли его сборную в овертайм, в котором Де Брюйне и Лукаку уже к первому перерыву сделали счет 2:0. Один отыгранный Грином мяч ничего не изменил. Тим навсегда вошел в историю чемпионатов мира в индивидуальном плане, но так и не побывал даже в четвертьфинале турнира. Противники англицизмов не любят слово «перформанс», но тем действиям голкипера оно подходит идеально. Хочется верить, что в новом сражении этих сборных тоже случится нечто эпохальное. В самом хорошем смысле.
Трофим Гондюреев