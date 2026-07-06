«Наша победа будет еще ценнее, если США выпустят на поле Балогуна». Мнение бельгийской легенды Веркаутерена

— Я смотрел эпизод и хорошо разбираюсь в спорте. Это был не фол. Даже не нарушение. Два парня на полной скорости столкнулись друг с другом. Два великих атлета запутались в ногах, а этот судья (Рафаэль Клаус), который немного подозрителен, если проверить его прошлое… Он принял решение, в которое никто не мог поверить. Я не думал, что красная карточка значит много, а потом узнал, что Балогун не может сыграть в следующем матче. Когда забирают твоего лучшего игрока и говорят, что он не может играть, это очень несправедливо. Да, я попросил ФИФА о пересмотре карточки. Но я не говорил ему [Инфантино], что делать", — приводит журналист Бен Джейкобс слова Трампа.