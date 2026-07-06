«Наша победа будет еще ценнее, если США выпустят на поле Балогуна». Мнение бельгийской легенды Веркаутерена

«СЭ» попросил бывшего спортивного директора Королевской футбольной ассоциации Бельгии, экс-полузащитника сборной Бельгии Франка Веркаутерена (полуфиналист ЧМ-1986) высказаться о грандиозном скандале, связанным с отменой дисквалификации нападающему американцев Фоларину Балогуну накануне матча с США.
Дональд Трамп сегодня заявил, что действительно попросил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть ситуацию.
— Я смотрел эпизод и хорошо разбираюсь в спорте. Это был не фол. Даже не нарушение. Два парня на полной скорости столкнулись друг с другом. Два великих атлета запутались в ногах, а этот судья (Рафаэль Клаус), который немного подозрителен, если проверить его прошлое… Он принял решение, в которое никто не мог поверить. Я не думал, что красная карточка значит много, а потом узнал, что Балогун не может сыграть в следующем матче. Когда забирают твоего лучшего игрока и говорят, что он не может играть, это очень несправедливо. Да, я попросил ФИФА о пересмотре карточки. Но я не говорил ему [Инфантино], что делать", — приводит журналист Бен Джейкобс слова Трампа.
— Как восприняли решение ФИФА отменить красную карточку Балогуну? — первый вопрос Веркаутерену.
— Сейчас, мне кажется, надо уже все воспринимать с холодной головой, без лишних эмоций. Решение уже принято. Что же нам остается делать?
— Но вы не считаете, что глава ФИФА Инфантино себя серьезно дискредитировал?
— Наш соперник все-таки не Инфантино, а сборная США.
— Однако некоторые уже призывают его уйти в отставку…
— Повторюсь, сейчас для нас самое главное — полнейшая концентрация на матче, на игре. Нет смысла тратить время на обсуждение решения ФИФА.
— То есть вы не сторонник бойкотировать матч, если Балогун появится на поле?
— Если американцы выпустят этого форварда… Что ж, тем ценнее будет наша победа, если Балогун сыграет! У меня такой взгляд на сложившуюся ситуацию. Надо играть и добиваться нужного результата. Не вижу смысла бойкотировать матч, уводить команду с поля и так далее. Это сейчас нецелесообразно. Повторюсь, ФИФА уже приняла вот такое решение… Нам остается доказывать свою состоятельность на футбольном поле!
— Ждете ли изменений в стартовом составе бельгийцев?
— Здесь я могу только гадать, предполагать. Возможно, Гарсия действительно пойдет на перестановки. Все-таки его замены в матче с Сенегалом сработали. В то же время не все футболисты стартового состава попали в игру. Так что тренерскому штабу придется поломать голову.
— Неужели не ждете Лукаку на поле с первых минут?
— Тут я, опять же, не знаю досконально всех нюансов, того, как он себя сейчас чувствует. Лукаку здорово себя проявил против Сенегала, выйдя на замену. До этого он был эффективен и против Египта, получив при этом немного игрового времени.
Но, насколько я понимаю, Лукаку еще не готов на все 100 процентов. Сможет ли он выдержать весь матч, не придется ли его менять в самый важный отрезок? Риск получить новую травму по-прежнему сохраняется. Поэтому я пока не уверен, что Ромелу начнет встречу с США с первых минут.
— От Де Брейне ждете гораздо большего?
— Да, пока, пожалуй, он еще не показывает своего уровня. Но он его обязательно продемонстрирует! Я в этом даже не сомневаюсь. Сам Кевин прекрасно понимает, что может играть лучше, и точно прибавит. Такой же реакции жду и от Доку.
— Ваш прогноз на матч?
— Очевидно, что Бельгия прибавляет от матча к мату. Но не буду скрывать: приятно удивлен игрой американцев на этом чемпионате мира. Агрессивный футбол в их исполнении, игра в атаку. Где-то и удача на их стороне. Для меня Бельгия — фаворит этого матча, но…
Виталий Айрапетов