ФИФА оштрафовала Балогуна на $40 тыс. за красную карточку в матче ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать нападающего сборной США Фоларина Балогуна на $40 тыс. за красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Боснии и Герцеговины. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Роб Харрис.
Отмечается, что половину суммы заплатит Федерация футбола США.
5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала против команды Бельгии. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста. 6 июля дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение отменить красную карточку Балогуна.
Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. Благодаря решению дисциплинарного комитета ФИФА Балогун сможет принять участие в матче ⅛ финала против команды Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти