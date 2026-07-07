ФИФА оштрафовала Балогуна на $40 тыс. за красную карточку в матче ЧМ

5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна, позволив ему принять участие в предстоящей игре ⅛ финала против команды Бельгии. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста. 6 июля дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение отменить красную карточку Балогуна.