В ФИФА подробно объяснили, почему приостановили дисквалификацию Балогуна перед матчем США — Бельгия на ЧМ-2026

"1. Во время матча чемпионата мира по футболу между сборными США и Боснии и Герцеговины игрок сборной США Фоларин Балогун был удален с поля, получив красную карточку на 64-й минуте за серьезное нарушение правил, повлекшее за собой удаление, после видеопросмотра (VAR). После матча он вышел на поле, чтобы отпраздновать победу со своими товарищами по команде, несмотря на свое удаление.
2. 2 июля 2026 года ФИФА открыла дисциплинарное производство в отношении Балогуна по факту возможных нарушений статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА (удаление и дисквалификация на матч, связанные с красной карточкой) и статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА (недостойное поведение игроков, связанное с празднованием).
3. 5 июля 2026 года Дисциплинарный комитет ФИФА признал Балогуна виновным в обоих нарушениях, назначил одноматчевую дисквалификацию (условно с испытательным сроком на один год) и штраф в размере 40 000 долларов США, а также уведомил стороны о принятом решении.
4. Что касается спортивной санкции, Дисциплинарный комитет ФИФА назначил дисквалификацию на один матч. В решении конкретно указывалось, что данная дисквалификация включает в себя автоматическую дисквалификацию, которую в противном случае пришлось бы отбыть в предстоящем матче чемпионата мира по футболу между США и Бельгией. На практике, при отсутствии каких-либо дополнительных мер со стороны Дисциплинарного комитета ФИФА, Балогун не имел бы права принимать участие в этом матче.
5. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА далее применил статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой он имеет право по своему усмотрению приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, и распорядился приостановить исполнение одноматчевой дисквалификации на испытательный срок в один год. В результате Балогун не обязан немедленно отбывать дисквалификацию. Вместо этого санкция остается неактивной («спящей») в течение испытательного срока и будет задействована только в том случае, если он совершит еще одно нарушение аналогичного характера и степени тяжести в течение этого годичного периода. В случае совершения такого последующего правонарушения условный бан на один матч будет приведен в исполнение в дополнение к любой новой санкции, наложенной за более позднее неправомерное поведение.
6. В дополнение к условной дисквалификации на матч Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф в размере 40 000 долларов США, распределив половину суммы на нарушение статьи 14 Дисциплинарного кодекса ФИФА и половину — на нарушение статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Федерация футбола США была признана солидарно ответственной за уплату штрафа в соответствии со статьей 6.5 Дисциплинарного кодекса ФИФА.
7. Во-первых, Дисциплинарный комитет ФИФА (как и любой другой судебный орган ФИФА) является независимым в соответствии с Уставом ФИФА и Дисциплинарным кодексом ФИФА. Председатели, заместители председателей и другие члены судебных органов ФИФА соответствуют критериям независимости, определенным в Правилах управления ФИФА, для обеспечения их беспристрастности.
8. Во-вторых, Дисциплинарный комитет ФИФА не отменял решение арбитра об удалении Балогуна с поля, а напротив, Дисциплинарный комитет ФИФА оставил в силе одноматчевую дисквалификацию Балогуна в результате красной карточки, показанной ему во время матча. Дисциплинарный комитет ФИФА лишь принял решение о дополнительных дисциплинарных санкциях, подлежащих наложению после получения красной карточки.
9. Статья 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА гласит, что «удаление с поля автоматически влечет за собой дисквалификацию на последующий матч». Аналогичным образом, статья 10.5 Регламента чемпионата мира по футболу предусматривает, что «если игрок или официальное лицо команды удаляется с поля в результате прямой или косвенной красной карточки (второго предупреждения), они автоматически отстраняются от участия в последующем матче своей команды. Кроме того, могут быть наложены дополнительные санкции».
10. В соответствии со статьей 27 ДКФ (FDC) Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение приостановить на испытательный срок в один (1) год исполнение автоматической дисквалификации на матч, наложенной им на основании статьи 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА и статьи 10.5 Регламента чемпионата мира по футболу. Указанное приостановление исполнения было принято с учетом всех конкретных обстоятельств, связанных с инцидентом, и имеющихся доказательств.
11. Согласно статье 27 ДКФ, Дисциплинарный комитет ФИФА имеет право по своему усмотрению приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, если они не связаны с манипулированием результатами матчей, чего, разумеется, в данном случае не произошло. Следует добавить, что применение статьи 27 ДКФ не является беспрецедентным, поскольку аналогичные решения ранее уже выносились во время отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2026.
12. В Дисциплинарном кодексе ФИФА и Регламенте чемпионата мира по футболу 2026 нет положений, которые запрещали бы Дисциплинарному комитету ФИФА осуществлять свои дискреционные полномочия в соответствии со статьей 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Осуществление таких дискреционных полномочий полностью соответствует общим руководящим принципам определения применимой дисциплинарной санкции согласно статье 25 Дисциплинарного кодекса ФИФА.
13. Пересмотр правовых последствий красных карточек в футболе не является чем-то новым для современной игры. Например, в большинстве высших лиг, входящих в состав национальных ассоциаций под эгидой УЕФА, отмена красных карточек является обычной дисциплинарной мерой, однако это еще никогда не вызывало опасений по поводу пересечения какой-либо «красной линии». И вновь следует подчеркнуть, что в рассматриваемом решении красная карточка не была отменена. Приостановление действия красной карточки на основании четкого положения применимого регламента является гораздо более взвешенной мерой", — говорится в заявлении ФИФА.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти