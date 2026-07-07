В ФИФА подробно объяснили, почему приостановили дисквалификацию Балогуна перед матчем США — Бельгия на ЧМ-2026

5. Однако Дисциплинарный комитет ФИФА далее применил статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой он имеет право по своему усмотрению приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, и распорядился приостановить исполнение одноматчевой дисквалификации на испытательный срок в один год. В результате Балогун не обязан немедленно отбывать дисквалификацию. Вместо этого санкция остается неактивной («спящей») в течение испытательного срока и будет задействована только в том случае, если он совершит еще одно нарушение аналогичного характера и степени тяжести в течение этого годичного периода. В случае совершения такого последующего правонарушения условный бан на один матч будет приведен в исполнение в дополнение к любой новой санкции, наложенной за более позднее неправомерное поведение.