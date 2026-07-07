Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Испании

«Мы очень хорошо оборонялись и были очень агрессивны без мяча. Мы играли против фаворита, и наша игра была равна. Нам немного не хватило удачи в завершающей стадии атаки, чтобы воспользоваться своими возможностями. Но в целом это был матч, который мог закончиться как угодно. И очень равный матч, как и финал Лиги наций. Мы заслужили дополнительное время», — добавил испанец.