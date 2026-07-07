Тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Испании

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал проигранный матч ⅛ финала чемпионата мира против испанцев поводом для гордости и лучшей игрой своей команды на турнире.
В понедельник сборная Португалии проиграла команде Испании (0:1) и покинула мировое первенство в США, Канаде и Мексике.
«Главное, что мы можем очень гордиться собой. Футболисты играли с душой. Думаю, это был наш лучший матч на чемпионате мира. Мяч попал в перекладину, не залетел в ворота, это и создает разницу в очень равной игре. Игроки заслужили дополнительное время. Но это повод для гордости. Это футбол, и мы должны принять поражение», — приводит слова Мартинеса A Bola.
«Мы очень хорошо оборонялись и были очень агрессивны без мяча. Мы играли против фаворита, и наша игра была равна. Нам немного не хватило удачи в завершающей стадии атаки, чтобы воспользоваться своими возможностями. Но в целом это был матч, который мог закончиться как угодно. И очень равный матч, как и финал Лиги наций. Мы заслужили дополнительное время», — добавил испанец.
В мае Мартинес заявлял, что верит в нумерологию, и что число 6 может принести команде удачу на чемпионате мира. По итогу сборная Португалии проиграла 6 июля, а автор победного гола Микель Мерино выступает за сборную Испании под шестым номером.
В ⅛ финала испанцы сыграют с победителем матча США — Бельгия, который начнется в 03:00 мск. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти