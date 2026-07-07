Куртуа стал третьим вратарем, сыгравшим 20 матчей на чемпионатах мира

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Бельгийский футболист Тибо Куртуа стал третьим вратарем, который достиг отметки в 20 матчей на чемпионатах мира. Он вышел в стартовом составе на игру ⅛ финала против сборной США.
Ранее эта отметка покорялась немцу Мануэлю Нойеру (23) и французу Уго Льорису (20).
Куртуа 34 года. С лета 2018 года он выступает за «Реал», в составе которого стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и суперкубка страны, по разу выиграл Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. По ходу карьеры также играл за бельгийский «Генк», английский «Челси» и испанский «Атлетико». Вместе с национальной командой голкипер стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти