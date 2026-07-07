Все три сборные-хозяева чемпионата мира вылетели в ⅛ финала

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Все три сборные-хозяева чемпионата мира по футболу завершили выступления на турнире на стадии ⅛ финала. Последней из них покинула турнир команда США, проигравшая сборной Бельгии со счетом 1:4.