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Бельгия с разгромным счетом выбила сборную США с домашнего ЧМ по футболу

Бельгия обыграла сборную США в ⅛ ЧМ по футболу со счетом 4:1.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сборная Бельгии обыграла команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).

В стартовом составе сборной США вышел нападающий Фоларин Балоган, который в матче 1/16 финала против боснийцев получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком в один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление «огромной несправедливости».

С чемпионата мира вылетели все хозяева, ранее на этой же стадии турнир покинули канадцы и мексиканцы.

Сборная США вылетела в ⅛ финала на своем четвертом чемпионате мира подряд (2010, 2014, 2022), американцы не квалифицировались на мировое первенство 2018 года в России, на котором сборная Бельгии показала лучший результат в истории, заняв третье место.

В ¼ финала текущего турнира бельгийцы 10 июля сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти