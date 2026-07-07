Бельгия с разгромным счетом выбила сборную США с домашнего ЧМ по футболу

В стартовом составе сборной США вышел нападающий Фоларин Балоган, который в матче 1/16 финала против боснийцев получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком в один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление «огромной несправедливости».