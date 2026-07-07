Болельщики сборной США бросали бутылки из-за разгрома команды на ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Болельщики в фан-зоне в Вашингтоне бросали бутылки и свистели в негодовании после разгромного поражения сборной США на матче ⅛ финала чемпионата мира против команды Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Болельщики собрались в фан-зоне, несмотря на пасмурную погоду и периодические осадки в городе. Четвертый гол бельгийцев, оформленный в добавленное время, окончательно расстроил собравшихся, в воздух полетели бутылки, задние ряды начали расходиться, некоторые стали проявлять агрессию.
Печальные болельщики в первых рядах дожидались свистка с пустыми лицами и опустив глаза. После завершения матча они стояли в оцепенении, облокотившись на забор, отделяющий фан-зону от экрана. Звук в это время выключили и собравшихся попросили покинуть площадку.
Сборная Бельгии обыграла команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти