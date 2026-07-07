Болельщики сборной США бросали бутылки из-за разгрома команды на ЧМ

Печальные болельщики в первых рядах дожидались свистка с пустыми лицами и опустив глаза. После завершения матча они стояли в оцепенении, облокотившись на забор, отделяющий фан-зону от экрана. Звук в это время выключили и собравшихся попросили покинуть площадку.