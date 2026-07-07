Главный тренер сборной США признал превосходство бельгийцев

На турнире европейская сборная не забила только в одном матче группового этапа против Ирана, который закончился вничью. Главный тренер команды исламской республики Амир Галенои после той игры назвал результат отличным достижением с учетом условий, в которые была поставлена его команда. Власти США ограничивали иранских футболистов во времени пребывания в стране, вынуждая прилетать из базы в Мексике накануне матчей и улетать сразу после. На вопрос РИА Новости Галенои заявил, что сборная Ирана хотела бы сыграть с американской и победить. Футболистам исламской республики, занявшим третье место в группе, не хватило очков, чтобы выйти в плей-офф.