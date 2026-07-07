Главный тренер сборной США признал превосходство бельгийцев

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Главный тренер мужской сборной США по футболу Маурисио Почеттино признал превосходство команды Бельгии, которая разгромила американцев в ⅛ финала чемпионата мира, не забив за весь турнир только в матче с Ираном.
«Это было по-настоящему сложно с самого начала. Они были лучше нас», — сказал Почеттино журналистам после игры.
Он подчеркнул, что не ищет оправданий, считая, что сборная США не показала свою обычную игру.
Американские футболисты проиграли бельгийцам 1:4.
На турнире европейская сборная не забила только в одном матче группового этапа против Ирана, который закончился вничью. Главный тренер команды исламской республики Амир Галенои после той игры назвал результат отличным достижением с учетом условий, в которые была поставлена его команда. Власти США ограничивали иранских футболистов во времени пребывания в стране, вынуждая прилетать из базы в Мексике накануне матчей и улетать сразу после. На вопрос РИА Новости Галенои заявил, что сборная Ирана хотела бы сыграть с американской и победить. Футболистам исламской республики, занявшим третье место в группе, не хватило очков, чтобы выйти в плей-офф.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти