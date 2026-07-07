Новое лицо Месси на чемпионате мира. Почему он перестал отдавать голевые передачи и стал так часто забивать

Главное изменение — Месси больше не отвечает за строительство атак с нуля. Если раньше он регулярно опускался к центральному кругу, получал мяч под давлением, продвигал его через несколько линий и уже затем искал последний пас, то теперь значительную часть этой работы выполняют партнеры. Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Родриго Де Пауль берут на себя плеймейкерские функции в центре поля, позволяя Месси располагаться чуть выше. Нет, конечно, Лео периодически опускается вглубь поля, но делает это уже не так часто, как на прошлом чемпионате мира.