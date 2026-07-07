Новое лицо Месси на чемпионате мира. Почему он перестал отдавать голевые передачи и стал так часто забивать

Аномальная статистика
Семь голов в четырех матчах — Месси уже повторил личный рекорд на чемпионатах мира. В Катаре он наколотил столько же, но четыре мяча забил с пенальти, приплюсовав к этому три результативные передачи. На этом ЧМ статистика Лео еще более удивительна — он ни разу не записал на свой счет голевой пас, зато все семь раз забил с игры.
Парадоксально, ведь большую часть карьеры Месси считался не только выдающимся бомбардиром, но и одним из лучших плеймейкеров в истории. В «Барселоне», «ПСЖ», «Интер Майами» и даже в предыдущих циклах сборной он регулярно заканчивал сезоны с двумя десятками голевых передач. Теперь же главный созидатель мирового футбола ни разу не ассистировал партнеру за четыре игры, зато в 39 лет кладет мячи в сетку пачками. Странновато, не находите?
Бомбардир, а не плеймейкер
Объяснять эту аномалию исключительно возрастом неправильно — да, Месси двигается меньше, чем на ЧМ-2022, но в центрального нападающего он не превратился, встречается с мячом примерно в тех же зонах, что на протяжении всей карьеры. На самом деле причина гораздо интереснее: за четыре года изменился не столько Месси, сколько сама сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони подстроила игру под стареющего капитана, чтобы сохранить его эффективность.
Главное изменение — Месси больше не отвечает за строительство атак с нуля. Если раньше он регулярно опускался к центральному кругу, получал мяч под давлением, продвигал его через несколько линий и уже затем искал последний пас, то теперь значительную часть этой работы выполняют партнеры. Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер и Родриго Де Пауль берут на себя плеймейкерские функции в центре поля, позволяя Месси располагаться чуть выше. Нет, конечно, Лео периодически опускается вглубь поля, но делает это уже не так часто, как на прошлом чемпионате мира.
Ко всему прочему Аргентина отказалась от сверхинтенсивного футбола. Она играет спокойнее, чаще использует короткие передачи и контролирует темп, чтобы сохранить силы своего лидера для решающих эпизодов. Вместо того чтобы заставлять 39-летнего Месси участвовать во всех стадиях атаки, команда максимально освобождает его от тяжелой работы. Конечно, в том числе по этой причине иногда у Аргентины возникают проблемы с доставкой мяча в штрафную — в матче с Кабо-Верде это особенно бросалось в глаза.
Месси не стал футболистом штрафной, но теперь его партнеры стараются, чтобы капитан встретился с мячом поближе к чужим воротам. Если раньше он сам проходил половину поля с мячом, то теперь гораздо чаще подключается уже в финальной фазе атаки.
По сути, Аргентина изменила распределение ролей. Команда сохранила право Месси принимать самые важные решения, но избавила его от необходимости самому доставлять мяч в опасную зону. Это подтверждает и фитнес-статистика: по итогам группового этапа Месси оказался последним среди всех 618 полевых игроков турнира по преодоленной дистанции — около 8,1 км за матч. Это не признак снижения активности, а показатель того, насколько тщательно Аргентина экономит силы Лео для нескольких решающих действий за игру.
Теперь Аргентина еще больше зависит от Лео
Изменения затронули не только самого Месси, но и всю модель игры сборной. Аргентина реже включает высокий прессинг, спокойнее контролирует мяч, не форсирует переходы и сознательно снижает общий ритм матчей. Все это помогает сохранить свежесть капитана к моментам, когда его индивидуальное мастерство может решить исход матча.
Конечно, такая зависимость имеет и обратную сторону. В английской прессе ее уже называют Messidependencia — зависимостью от Месси. Матч против Кабо-Верде стал лучшей иллюстрацией этой проблемы. Аргентина испытывала серьезные трудности с организацией игры, но почти каждый опасный эпизод все равно проходил через капитана «Альбиселесте».
Получается интересный парадокс. Аргентина сознательно делает Месси менее заметным в течение большей части матча: он меньше бегает, реже участвует в прессинге и почти не опускается за мячом. Но именно благодаря этому его роль в решающих эпизодах становится более значимой. Если раньше лучшим качеством Месси считалось умение из ничего создавать момент для партнеров, то теперь вся система Скалони построена вокруг того, чтобы как можно чаще создавать голевые ситуации уже для него самого.
Косвенно подтверждает это и статистика — по данным Squawka, Месси на 20-м месте по числу созданных моментов (9). Лидирует бельгиец Леандро Троссар (17), за ним Мохамед Салах (16) и Ашраф Хакими (15). Как видите, разница существенная.
Но проблема в том, что современная футбольная статистика учитывает далеко не все. Например, в той же игре с Кабо-Верде Месси забил сам и создал два последующих гола со стандартов. В обоих случаях именно его подача создала хаос в штрафной, после которого мяч отправился в сетку. Однако ни один из этих эпизодов не превратился в официальный голевой пас: в первом случае Мак Аллистер скинул на Мартинеса, во втором защитник срезал в свои.
Так что Месси по-прежнему остается главным источником опасности, просто теперь его влияние чаще выражается не в постоянной работе с мячом у чужой штрафной, а поиске пространства и момента, когда в пару касаний можно вскрыть игру или завершить эпизод самостоятельно.
Да и сама Аргентина стала атаковать иначе. Если раньше многие комбинации заканчивались передачей Месси под удар партнеру, то теперь партнеры все чаще ищут возможность вернуть мяч самому капитану. Логично, что в такой системе последний пас теперь чаще отдает кто-то другой.
Да, это парадокс, но Аргентина стала еще сильнее зависеть от 39-летнего Месси. С одной стороны, команда сняла с капитана огромный объем работы: он меньше прессингует, реже опускается за мячом и почти не участвует в долгих розыгрышах. Но зависимость от него только выросла — практически каждая опасная атака по-прежнему проходит через Лео, только теперь он включается не в начале комбинации, а в ее кульминации. Вместо 40−50 обычных действий за матч он делает 10−15 действительно решающих.
Аргентина буквально выкупает для лидера несколько дополнительных метров в концовке каждой атаки, перекладывая всю черновую работу на остальных. Так что Месси почти перестал быть тем Месси, которого мы знали двадцать лет.
Лучший плеймейкер поколения больше не обязан строить атаки самостоятельно, партнеры берут большую часть этой работы на себя. А сам Лео появляется в игре именно там, где его талант приносит максимальную пользу, — непосредственно у чужих ворот.
И, определенно, это комплимент в первую очередь тренерскому таланту Скалони, который сохранил важность главного игрока страны в XXI веке, не потеряв общекомандное качество. Труднейшая задача, справиться с которой — настоящий подвиг. Но в сборной Аргентины все Лионели — гении.