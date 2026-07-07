Легендарный тренер Хиддинк осудил Трампа: «Говорю против политиков, считающими себя всемогущими»

Ранее на ЧМ-2026 отменили красную карточку, полученную футболистом сборной США Фоларином Балогуном. Это произошло после беседы главы ФИФА Джанни Инфантино с Трампом.
«Такие политики, как Трамп и другие, должны брать пример со спортсменов и не вмешиваться в спортивные события неподобающим образом. Вместо этого им следует добиваться настоящего мира и прекратить свое контрпродуктивное поведение.
Футбол должен быть честной борьбой и объединять людей по всему миру. Бельгия в матче с США проделала отличную работу! Я говорю не против игроков, а против политиков, которые считают себя всемогущими. Господин Трамп, принесите мир!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Несмотря на отмену дисквалификации Балогуна, сборная США проиграла Бельгии (1:4) в ⅛ финала ЧМ и завершила свое выступление на турнире.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти