Легендарный тренер Хиддинк осудил Трампа: «Говорю против политиков, считающими себя всемогущими»

«Такие политики, как Трамп и другие, должны брать пример со спортсменов и не вмешиваться в спортивные события неподобающим образом. Вместо этого им следует добиваться настоящего мира и прекратить свое контрпродуктивное поведение.



Футбол должен быть честной борьбой и объединять людей по всему миру. Бельгия в матче с США проделала отличную работу! Я говорю не против игроков, а против политиков, которые считают себя всемогущими. Господин Трамп, принесите мир!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.