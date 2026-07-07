Как Бекхэм не поехал на ЧМ-2026 в составе сборной Египта

Египетский полузащитник Ахмед Рамадан, известный как Бекхэм, не попал в заявку на чемпионат мира 2026 года. Однако в состав сборной Египта вошли Трезеге, Дунга и Зико.
В Египте молодым игрокам часто дают прозвища в честь известных футболистов. Обычно такие имена появляются еще в детских академиях. В дальнейшем прозвище используется на футболке, в официальных заявках и статистических базах.
Игрок сборной Египта Ахмед Рамадан получил свое прозвище еще в юношеском возрасте благодаря сходству с Дэвидом Бекхэмом. В последний раз египетский Бекхэм вызывался в сборную на Кубок африканских наций в конце 2024 года.
Нападающий Махмуд Хассан известен, как Трезеге. По словам его первого тренера Бадра Рагаба, прозвище появилось из-за сходства с французским форвардом Давидом Трезеге. Наставник начал называть юного футболиста Трезеге, и имя закрепилось за ним.
Полузащитник Набиль Эмад получил прозвище Дунга в честь капитана сборной Бразилии на чемпионате мира 1994 года. Игрок атаки Мостафа Заки Абдельрауф известен как Зико. В его случае прозвище возникло еще в семье: старшего брата также называли Зико, а затем младшего стали звать «маленьким Зико».
Сборная Египта вышла в плей-офф ЧМ-2026 со второго места в группе. Египетская команда 7 июля (19:00 мск) сыграет против Аргентины за выход в ¼ финала.