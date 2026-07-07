Как Бекхэм не поехал на ЧМ-2026 в составе сборной Египта

Полузащитник Набиль Эмад получил прозвище Дунга в честь капитана сборной Бразилии на чемпионате мира 1994 года. Игрок атаки Мостафа Заки Абдельрауф известен как Зико. В его случае прозвище возникло еще в семье: старшего брата также называли Зико, а затем младшего стали звать «маленьким Зико».