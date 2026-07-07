В Бельгии продолжат разбирательство с ФИФА по делу Балогуна на ЧМ

«Мы твердо убеждены, что международный футбол лучше всего обслуживается дисциплинарной и управленческой структурой, которая полностью соответствует принципам юридической определенности, прозрачности, равного отношения и честной игры. Четкие процедуры, уважение к правам защиты и последовательное применение правил необходимы для поддержания доверия ассоциаций-членов, тренеров, игроков, болельщиков и всех других заинтересованных сторон», — говорится в сообщении RBFA.