В Бельгии продолжат разбирательство с ФИФА по делу Балогуна на ЧМ

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) продолжит разбирательство с Международной федерацией футбола (ФИФА) по делу об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает в соцсети Х журналист Бен Джейкобс со ссылкой на заявление организации.
Сборная Бельгии в ⅛ финала ЧМ-2026 обыграла США (4:1) и вышла в четвертьфинал, где 10 июля (22:00 мск) встретится со сборной Испании.
В заявлении ассоциации подчеркивается, что организация продолжит добиваться справедливости «вне поля» независимо от спортивного исхода.
«Мы твердо убеждены, что международный футбол лучше всего обслуживается дисциплинарной и управленческой структурой, которая полностью соответствует принципам юридической определенности, прозрачности, равного отношения и честной игры. Четкие процедуры, уважение к правам защиты и последовательное применение правил необходимы для поддержания доверия ассоциаций-членов, тренеров, игроков, болельщиков и всех других заинтересованных сторон», — говорится в сообщении RBFA.
Изначально Балогун должен был пропустить матч с Бельгией из-за дисквалификации за красную карточку, которую он получил в 1/16 финала с боснийцами (2:0). На 64-й минуте форвард наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу.
Однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию испытательным сроком на один год, что вызвало сильный резонанс в спортивном сообществе. Президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть ситуацию с отстранением футболиста и трижды звонил в ФИФА по этому вопросу.
В результате на встречу с Бельгией Балогун вышел и отыграл практически весь матч. Он был заменен на 92-й минуте. Однако, несмотря на отмену дисквалификации, Балогун был оштрафован на $40 тыс.
С решением о замене дисквалификации не согласились УЕФА и Королевский футбольный союз Бельгии. Апелляция бельгийцев была признана ФИФА недопустимой.
Сам Балогун заявлял, что не имеет отношения к решению ФИФА и был сосредоточен только на игре.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти