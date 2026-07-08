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ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед ⅛ финала ЧМ

Отстранения могут быть связаны с ситуацией вокруг нападающего Фоларина Балогуна.

Все новости футбола в МАКС
Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед прошедшим матчем ⅛ финала чемпионата мира с командой Бельгии. Об этом сообщает Front Office Sports.

По данным издания, речь идет о менеджере команды Сэме Запатке и вице-президенте Федерации футбола США по безопасности Фрэнке Пэннелле. Причины отстранения не уточняются, однако представитель американской федерации подтвердил сам факт санкций и переадресовал дополнительные вопросы в ФИФА, которая отказалась от комментариев.

Издание отмечает, что отстранения могли быть связаны с ситуацией вокруг нападающего Фоларина Балогуна, хотя прямого подтверждения этому нет. Ранее ФИФА приостановил его одноматчевую дисквалификацию после красной карточки в игре с командой Боснии и Герцеговины (2:0), что позволило футболисту выйти на поле против бельгийцев. Сборная США проиграла этот матч со счетом 1:4.

Сэм Запатка работает в Федерации футбола США уже 11 лет. Он начинал карьеру в качестве координатора национальных сборных, а затем занял должность менеджера команды. По данным Front Office Sports, Фрэнк Пэннелл до перехода в Федерацию футбола США служил в Секретной службе США и Центральном разведывательном управлении, после чего работал в сфере частной безопасности.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти