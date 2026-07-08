«Поздравляем Аргентину с победой на ЧМ, турнир сфальсифицирован». Египет в ярости после поражения

Я благодарю игроков, они сделали то, о чем от них просили, но часто, даже если мы делаем то, что необходимо, нашу судьбу определяют другие факторы. Извините, я хотел бы доставить болельщикам еще больше радости, пройдя как можно дальше, но горжусь всеми: мы показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Ненавижу проигрывать, но поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты", — подчеркнул Хассан.