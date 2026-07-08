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«Поздравляем Аргентину с победой на ЧМ, турнир сфальсифицирован». Египет в ярости после поражения

«Пускай судья отвечает перед богом».

Все новости футбола в МАКС

Сборная Египта вылетела с чемпионата мира-2026, уступив Аргентине в ⅛ финала со счетом 2:3. Поражение получилось очень обидным — все три мяча африканцы пропустили в конце второго тайма. Команда в ярости и нещадно критикует судейство.

Что случилось?

Спорные моменты, которые трактовались в пользу Аргентины, действительно есть. Один из них произошел на 60-й минуте, когда арбитр Франсуа Летексье отменил второй гол египтян из-за фола, случившегося на 17 секунд раньше взятия ворот. «Фараоны» устроили шикарную атаку с сольным проходом через все поле, но «погорели» на банальном наступе у чужой штрафной.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 7.07.2026, 19:00
Аргентина
3
Египет
2

Эксперт по судейству «СЭ» Александр Бобров считает, что французский рефери принял правильное решение.

«На 60-й минуте матча судья правильно отменил гол в ворота южноамериканцев. Произошло это после вмешательства видеоассистентов Жерома Бризара, Вилли Делажо и Брама Ван Дриссе и просмотра повторов на мониторе у поля. В итоге судья объявил, что в начале атаки египтян были нарушены правила, отменил взятие ворот и назначил штрафной удар», — написал Бобров.

Не меньше (или даже больше) египтян возмутил момент, случившийся в компенсированное время. На 90+2-й минуте один из футболистов завалился в штрафной аргентинцев — Летексье проигнорировал эпизод, а вскоре Энцо Фернандес забил победный мяч «Альбиселесте».

Источник: Кадр из трансляции

Также в добавленное время в штрафной Эмилиано Мартинеса упал Мохамед Салах — правда, египтянин сделал это слишком картинно. Но тысячи фанатов по всему миру все равно разносят соцсети с одним скриншотом и лозунгом: «Египет ограбили».

Источник: Кадр из трансляции

«Судья разрушил мечту целой нации»

Сами африканцы, похоже, были солидарны с болельщиками и не скрывали разочарования. Зико, чей гол в середине второго тайма отменил арбитр, разнес работу Летексье и даже заподозрил заговор.

«Рефери с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Мы надеялись доставить радость египетскому народу, но в конце концов поздравляем Аргентину с победой на чемпионате мира. Это сфальсифицированный турнир, и им теперь даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были обыграть Аргентину. Пускай он отвечает перед богом», — сказал Зико журналистам.

Тренер «Фараонов» Хоссам Хассан тоже обвинил ФИФА в протекции над Аргентиной.

«Мы сегодня играли лучше, но футбол несправедлив. То, что произошло, было несправедливо, пускай ФИФА и выступает за фэйр-плей. Судья не засчитал гол без видимой причины. Счет мог быть и 3:1, но Аргентина затем сравняла. В игру могут вступить коммерческие интересы: “мы не хотим, чтобы Месси вылетел, мы хотим, чтобы чемпион мира остался на турнире”.

Я благодарю игроков, они сделали то, о чем от них просили, но часто, даже если мы делаем то, что необходимо, нашу судьбу определяют другие факторы. Извините, я хотел бы доставить болельщикам еще больше радости, пройдя как можно дальше, но горжусь всеми: мы показали отличный уровень и заставили египетский, арабский и африканский футбол гордиться нами. Ненавижу проигрывать, но поражение несправедливо. В футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты", — подчеркнул Хассан.

Салах высказался аккуратнее.

"Прежде всего, такова была воля божья. Такова была судьба матча и его результата. Мы провели отличный первый тайм и также хорошо выглядели на протяжении большей части второго. Мы допустили несколько небольших ошибок, а что касается судейства, то я предпочту не комментировать. Все видели, что произошло. Мне больше нечего добавить.

Нам отменили гол, а также не назначили пенальти в нашу пользу. Сразу после этого соперник убежал в контратаку и забил. Тренер поздравил нас с тем, как мы провели турнир. Мы будем строить будущее на основе того, чего добились на турнире, и, если бог даст, впереди нас ждет еще более успешное будущее", — цитирует его Globo.

Так или иначе, египтяне могут собой гордиться — так далеко на чемпионатах мира они никогда не забирались. Да и сборные, которые смогли настолько мощно загонять Аргентину, можно пересчитать по пальцам — это действительно достойный результат.

Артем Белинин