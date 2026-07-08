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Федерация футбола США выступила с заявлением о будущем Почеттино

Федерация футбола США выступила с официальным заявлением о будущем главного тренера национальной команды Маурисио Почеттино после вылета с чемпионата мира. Американцы завершили выступление на турнире, уступив Бельгии со счетом 1:4 на стадии ⅛ финала.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Getty Images

В US Soccer сообщили, что еще до начала чемпионата мира провели с Почеттино позитивные переговоры о дальнейшем сотрудничестве и договорились вернуться к обсуждению после завершения турнира.

«До чемпионата мира у нас состоялись позитивные разговоры с Маурисио о будущем. Мы договорились продолжить их после того, как у всех будет возможность отдохнуть и осмыслить итоги турнира. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к Маурисио, его штабу и всем, кто является частью программы. Нас объединяет воодушевление по поводу нашего потенциала и понимание того, сколько работы еще предстоит, чтобы достичь поставленных целей», — говорится в заявлении Федерации футбола США.

США
1:4
Первый тайм: 1:2
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Голы
США
Малик Тилльман
31′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Статистика
США
Бельгия
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
7
Угловые
3
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти