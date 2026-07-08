Федерация футбола США выступила с заявлением о будущем Почеттино

«До чемпионата мира у нас состоялись позитивные разговоры с Маурисио о будущем. Мы договорились продолжить их после того, как у всех будет возможность отдохнуть и осмыслить итоги турнира. Мы с большим уважением и благодарностью относимся к Маурисио, его штабу и всем, кто является частью программы. Нас объединяет воодушевление по поводу нашего потенциала и понимание того, сколько работы еще предстоит, чтобы достичь поставленных целей», — говорится в заявлении Федерации футбола США.