Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 и вышла в четвертьфинал. Встреча на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада) завершилась со счетом.
В основное и дополнительное время никто отличиться не смог — 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты Швейцарии — 4:3.
В четвертьфинале Швейцария встретится с Аргентиной, которая ранее выиграла у Египта (3:2). Матч состоится 12 июля в 04:00 мск.
Швейцарцы в 1/16 финала обыграли Алжир. Колумбия, в свою очередь переиграла Гану.
Для швейцарцев этот чемпионат мира стал шестым подряд. Этот выход в ¼ финала стал для команды первым с 1954 года, когда Швейцария принимала чемпионат мира и дошла до этой стадии, уступив в четвертьфинале Австрии (5:7).
Для Колумбии чемпионат мира стал седьмым. Лучший результат сборная показала, дойдя до четвертьфинала на турнире 2014 года. На ЧМ-2018 колумбийцы вылетели в ⅛ финала, уступив Англии в серии пенальти, а на ЧМ-2022 не прошла квалификацию.
Сборная Колумбии до этого проиграла лишь одну из четырех предыдущих очных встреч (две победы, ничья), в том числе победив со счетом 2:0 на чемпионате мира 1994 года.
Мурат Якин
Нестор Лоренсо
1
Грегор Кобель
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
51′
6
Денис Закария
59′
87′
3
Сильван Видмер
13
Рикардо Родригес
71′
2
Миро Мухайм
105′
22
Фабиан Ридер
103′
23
Зеки Амдуни
11
Дан Ндой
90′
17
Рубен Варгас
14
Ардон Яшари
46′
15
Джибриль Соу
7
Бриль Эмболо
87′
26
Седрик Иттен
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
95′
14
Густаво Пуэрта
11
Джон Ариас
66′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
66′
21
Хаминтон Кампас
25
Луис Хавьер Суарес
60′
82′
6
Ричард Риос
3
Джон Лукуми
119′
13
Йерри Мина
16
Джефферсон Лерма
82′
19
Хуан Камило Эрнандес
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
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- Гол с пенальти
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