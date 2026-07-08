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:
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0
П1
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П2
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:
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Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Швейцарии по пенальти обыграла Колумбию в матче ⅛ финала ЧМ-2026 и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал турнира. Швейцарцы в ¼ финала встретится с Аргентиной, которая ранее обыграла Египет (3:2).

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 и вышла в четвертьфинал. Встреча на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада) завершилась со счетом.

В основное и дополнительное время никто отличиться не смог — 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты Швейцарии — 4:3.

В четвертьфинале Швейцария встретится с Аргентиной, которая ранее выиграла у Египта (3:2). Матч состоится 12 июля в 04:00 мск.

Швейцарцы в 1/16 финала обыграли Алжир. Колумбия, в свою очередь переиграла Гану.

Для швейцарцев этот чемпионат мира стал шестым подряд. Этот выход в ¼ финала стал для команды первым с 1954 года, когда Швейцария принимала чемпионат мира и дошла до этой стадии, уступив в четвертьфинале Австрии (5:7).

Для Колумбии чемпионат мира стал седьмым. Лучший результат сборная показала, дойдя до четвертьфинала на турнире 2014 года. На ЧМ-2018 колумбийцы вылетели в ⅛ финала, уступив Англии в серии пенальти, а на ЧМ-2022 не прошла квалификацию.

Сборная Колумбии до этого проиграла лишь одну из четырех предыдущих очных встреч (две победы, ничья), в том числе победив со счетом 2:0 на чемпионате мира 1994 года.

Швейцария
0:0
По пенальти: 4:3
Основное время: 0:0 (0:0)
Колумбия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Мурат Якин
Нестор Лоренсо
Составы команд
Швейцария
1
Грегор Кобель
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
8
Ремо Фройлер
10
Гранит Джака
51′
6
Денис Закария
59′
87′
3
Сильван Видмер
13
Рикардо Родригес
71′
2
Миро Мухайм
105′
22
Фабиан Ридер
103′
23
Зеки Амдуни
11
Дан Ндой
90′
17
Рубен Варгас
14
Ардон Яшари
46′
15
Джибриль Соу
7
Бриль Эмболо
87′
26
Седрик Иттен
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
95′
14
Густаво Пуэрта
11
Джон Ариас
66′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
10
Хамес Родригес
66′
21
Хаминтон Кампас
25
Луис Хавьер Суарес
60′
82′
6
Ричард Риос
3
Джон Лукуми
119′
13
Йерри Мина
16
Джефферсон Лерма
82′
19
Хуан Камило Эрнандес
Статистика
Швейцария
Колумбия
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
3
Угловые
3
7
Фолы
22
21
Офсайды
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти