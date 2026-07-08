Швейцария впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Для швейцарцев этот чемпионат мира стал шестым подряд. Этот выход в ¼ финала стал для команды первым с 1954 года, когда Швейцария принимала чемпионат мира и дошла до этой стадии, уступив в четвертьфинале Австрии (5:7).