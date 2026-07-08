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Юрист Прокопец о возможном допуске российских клубов и сборных: «Это рекомендации МОК, а не строгое указание»

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что ФИФА рассмотрит вопрос о снятии запрета с российских сборных после того, как МОК рекомендовал международным федерациям отменить ограничения, введенные в отношении российских спортсменов.

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Источник: РИА "Новости"

«Это только рекомендации МОК допустить российских спортсменов. Раньше было наоборот, рекомендовали не допускать наших спортсменов. Но не все им следовали, какие-то федерации допускали нас с флагом и гимном. Футбол — это изолированный и самостоятельный вид спорта. И это рекомендации от МОК, а не строгое указание.

Конечно, это может повлиять в позитивную сторону. Но думаю, что ФИФА и УЕФА самостоятельно будут принимать решение, ориентируясь на свои аргументы. Не стал бы сильно рассчитывать, что сейчас бан автоматически снимется. В футболе были достаточно сильные антироссийские течения. Многие отказывались играть с Россией. Поэтому у футбола свой путь. Но рекомендации МОК, безусловно, могут положительно сыграть в вопросе нашего допуска», — сказал Прокопец «СЭ».

Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

ФИФА обсудит возвращение российских команд. Ранее МОК призвал все федерации к отмене ограничений.

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