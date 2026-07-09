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Российский арбитр назвал матч с худшим судейством на ЧМ-2026

Игорь Федотов считает, что узбекистанец Танташев, который обычно хорошо судит, не справился со сборной Парагвая в матче с Францией, а самой большой опасностью для судейства на этом ЧМ стало вмешательство Трампа в дело Балогуна.

Источник: Getty Images

Единственной игрой, сильно выделявшейся по судейству на текущем чемпионате мира, стала встреча между сборными Франции и Парагвая, которую обслуживал узбекистанец Ильгиз Танташев, заявил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.

По ходу встречи ⅛ финала (1:0 в пользу Франции) между игроками возникали стычки, парагвайцы действовали агрессивно против французов, но предупреждения получали только французы. L'Equipe поставила Танташеву «единицу» за судейство.

«Единственный момент, на котором я бы заострил внимание, — это игра Франция — Парагвай, где арбитр из Узбекистана абсолютно не справился с игрой. Здесь даже обсуждать не надо, что делала команда Парагвая — все, что было дозволено на футбольном поле. Это все сделал арбитр. Это единственная игра, которая “выпала”, — сказал Федотов.

Федотов отметил, что Танташев «на самом деле арбитр очень хороший, но удивил нас».

По словам Федотова, на текущем чемпионате с точки зрения судейства «опасность была только одна — когда [президент США Дональд] Трамп с президентом ФИФА отменили красную карточку» американскому форварду Фоларину Балогуну, который должен был пропустить ⅛ финала с Бельгией (1:4), но получил допуск от дисциплинарного комитета ФИФА.

Трамп подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино из-за Балогуна, но не говорил, что именно тот должен делать.

Парагвай
0:1
Первый тайм: 0:0
Франция
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field, 68324 зрителя
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
70′
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Статистика
Парагвай
Франция
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
5
Угловые
2
12
Фолы
13
11
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти