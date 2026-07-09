Российский арбитр назвал матч с худшим судейством на ЧМ-2026

Единственной игрой, сильно выделявшейся по судейству на текущем чемпионате мира, стала встреча между сборными Франции и Парагвая, которую обслуживал узбекистанец Ильгиз Танташев, заявил в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов.
По ходу встречи ⅛ финала (1:0 в пользу Франции) между игроками возникали стычки, парагвайцы действовали агрессивно против французов, но предупреждения получали только французы. L'Equipe поставила Танташеву «единицу» за судейство.
«Единственный момент, на котором я бы заострил внимание, — это игра Франция — Парагвай, где арбитр из Узбекистана абсолютно не справился с игрой. Здесь даже обсуждать не надо, что делала команда Парагвая — все, что было дозволено на футбольном поле. Это все сделал арбитр. Это единственная игра, которая “выпала”, — сказал Федотов.
Федотов отметил, что Танташев «на самом деле арбитр очень хороший, но удивил нас».
По словам Федотова, на текущем чемпионате с точки зрения судейства «опасность была только одна — когда [президент США Дональд] Трамп с президентом ФИФА отменили красную карточку» американскому форварду Фоларину Балогуну, который должен был пропустить ⅛ финала с Бельгией (1:4), но получил допуск от дисциплинарного комитета ФИФА.
Трамп подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино из-за Балогуна, но не говорил, что именно тот должен делать.
Густаво Альфаро
Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
70′
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
2
Густаво Веласкес
8
Диего Гомес
14
Андрес Кубас
15
Густаво Гомес
71′
11
Маурисиу
10
Мигель Альмирон
71′
21
Габриэль Авалос
19
Хулио Энсисо
61′
24
Густаво Кабальеро
3
Омар Альдерете
58′
13
Хосе Канале
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
3
Люка Динь
11
Майкл Олисе
90+7′
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
81′
14
Адриен Рабьо
7
Усман Дембеле
84′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
19′
61′
20
Дезире Дуэ
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти