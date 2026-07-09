Российский арбитр назвал матч с худшим судейством на ЧМ-2026

«Единственный момент, на котором я бы заострил внимание, — это игра Франция — Парагвай, где арбитр из Узбекистана абсолютно не справился с игрой. Здесь даже обсуждать не надо, что делала команда Парагвая — все, что было дозволено на футбольном поле. Это все сделал арбитр. Это единственная игра, которая “выпала”, — сказал Федотов.