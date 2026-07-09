Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.03
X
27.00
П2
54.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
7.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
МЛ Витебск
1
:
Университатя Кр
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Петрокуб
1
:
Эгнатия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Флора
2
:
Иберия 1999
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
2
:
Сутьеска
1
П1
X
П2

ФИФА объявила, что Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Канадский певец Джастин Бибер станет одним из участников шоу в перерыве финального матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщила пресс-служба ФИФА.

Источник: AP 2024

Канадский певец Джастин Бибер станет одним из участников шоу в перерыве финального матча чемпионата мира-2026 по футболу, сообщила пресс-служба ФИФА.

Шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов, которые будут направлены на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. С каждого проданного билета на матчи чемпионата мира в фонд перечисляется один доллар. На данный момент уже собрано более 50 миллионов долларов.

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность стать частью шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру», — приводит слова Бибера официальный сайт ФИФА.

Ранее было объявлено, что в шоу также выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская группа BTS.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля финальным матчем на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).