ФИФА объявила, что Джастин Бибер выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Шоу в перерыве финала пройдет в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору 100 миллионов долларов, которые будут направлены на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. С каждого проданного билета на матчи чемпионата мира в фонд перечисляется один доллар. На данный момент уже собрано более 50 миллионов долларов.