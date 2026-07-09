У матча Франции и Марокко глубокий историко-политический контекст. Снова ждем беспорядков в Париже?

Марокко оставалось в зависимости от Франции до 1956 года. За это время марокканцы не раз выступали против протектората, а после Второй мировой войны национальное движение за независимость стало намного сильнее. Франция только что сама пережила оккупацию, но продолжала удерживать чужие территории. Для Марокко это был мощный аргумент: если им так нужна была свобода, почему она не нужна марокканцам?