У матча Франции и Марокко глубокий историко-политический контекст. Снова ждем беспорядков в Париже?

Эта игра серьезнее, чем кажется
Францию и Марокко связывают общая история, политические отношения и миграция. Поэтому их очередный очный матч получает особую подоплеку. В интернете уже шутят, что как бы ни закончилась встреча, парижские улицы могут оказаться в огне. Например, после полуфинала ЧМ-2022, когда французы победили, в столице действительно было жарко.
Что же стоит за отношениями двух стран?
Марокко долгое время было независимым государством. В
После испано-марокканской войны 1859−1860 годов Испания усилила позиции на севере страны, а за влияние на остальное Марокко спорили Британия, Франция и позже Германия. Особенно опасным стало противостояние французов и немцев. Их отношения стремительно портились, а марокканский вопрос дважды едва не привел Европу к большому взрыву еще до начала Первой мировой войны.
Марокко под властью Франции
Вследствие внутренних кризисов и внешнего давления большая часть Марокко в 1912 году перешла под контроль Франции. Формально страну не включили в состав французской империи напрямую, как Алжир. Марокко осталось протекторатом. Султан, двор и часть традиционных институтов сохранялись. Но по факту французы получили контроль над финансами, внешней политикой, безопасностью и армией, а марокканские части затем использовали в том числе во время Первой мировой войны.
В этом и была болезненность протектората. Марокко как будто оставалось собой, но ключи от страны были в чужих руках. Формально государственность сохранилась, реально важнейшие решения принимали французы.
Марокко оставалось в зависимости от Франции до 1956 года. За это время марокканцы не раз выступали против протектората, а после Второй мировой войны национальное движение за независимость стало намного сильнее. Франция только что сама пережила оккупацию, но продолжала удерживать чужие территории. Для Марокко это был мощный аргумент: если им так нужна была свобода, почему она не нужна марокканцам?
Французы попытались остановить национальное движение и в 1953 году сместили султана Мохаммеда V, отправив его в изгнание. Но этот шаг дал обратный эффект. Султан превратился в символ борьбы, а требование независимости стало еще сильнее. В итоге Франция отступила. Мохаммед V вернулся из изгнания, а в 1956 году Париж признал независимость Марокко.
Но полного разрыва между странами не произошло. После Второй мировой войны Франции не хватало рабочих рук, и страна активно привлекала мигрантов из бывших колоний и протекторатов. Марокканцы стали одной из самых заметных групп. Так имперская связь перешла в социальное, культурное, экономическое и мигрантское русло.
Мигранты и беспорядки
Во Франции живут сотни тысяч иммигрантов, родившихся в Марокко. И это только первое поколение. Если добавить людей, которые уже родились во Франции, но имеют марокканские корни, счет идет на миллионы. В 2024 году среди всех прибывших во Францию иммигрантов 7,4% были родом из Марокко. Марокканская диаспора в стране огромна.
Поэтому Франция — Марокко не воспринимается как обычный матч между двумя иностранными сборными. Для многих это игра двух идентичностей внутри одной страны. Кто-то родился во Франции, вырос на французском футболе, но дома у него болеют за Марокко. Кто-то болеет за Францию как за страну своего гражданства, но эмоционально не может быть против Марокко. А кто-то, наоборот, через такие матчи особенно ярко подчеркивает связь с родиной своих родителей.
Именно поэтому после полуфинала ЧМ-2022 во Франции было так напряженно. Франция победила 2:0 и вышла в финал, а затем в нескольких городах начались столкновения и беспорядки. Власти заранее вывели тысячи полицейских на улицы, но это не спасло от трагедии в Монпелье. Во время послематчевых событий машина сбила подростка Аймена, который позже погиб. Автомобиль нашли брошенным, водителя задержали спустя две недели. В 2025 году его приговорили к восьми годам тюрьмы.
Всего после той игры были задержаны десятки людей в разных городах. По парижской агломерации сообщалось о более чем сотне задержанных, по всей Франции разные источники называли еще более высокие цифры. Среди задержанных были и ультраправые активисты, которые, по данным французских СМИ, собирались к местам скопления марокканских болельщиков. Поэтому сводить те события просто к «марокканским бунтам» неверно. Там было намешано все.
На этот раз французские власти тоже готовятся заранее. Париж усиливает меры безопасности, закрывает ряд станций метро в районе Елисейских полей и ограничивает доступ к ключевым точкам, где обычно собираются болельщики. Сообщается также об использовании дронов. В городе хотят не допустить повторения сценария 2022 года.
Не просто футбольный матч
При этом отношения между странами нельзя назвать враждебными. Наоборот, в последние годы они скорее потеплели, особенно после решения Эммануэля Макрона поддержать марокканскую позицию по Западной Сахаре. Для Рабата это важная дипломатическая победа, потому что Марокко считает эту территорию своей, тогда как движение за независимость Западной Сахары десятилетиями остается одним из главных конфликтов региона.
В итоге у матча Франции и Марокко будет не только футбольная интрига. Здесь тянется длинная история: протекторат, борьба за независимость, миграция, диаспора и современная политика. Страны очень плотно связаны, именно это делает противостояние на чемпионате мира особенно интересным. Но после опыта 2022 года хочется, чтобы на этот раз весь огонь остался только на поле.
Андрей Антсон