«Большого количества ударов по воротам быть не может»: Генич объяснил ставку на Испания — Бельгия

Прогноз: тотал ударов по воротам меньше 24,5, коэффициент — 1.85.
"Бельгия, я не могу сказать, что окопается, но постарается сыграть аккуратно, прагматично и спокойно, терпеливо ждать свой шанс. Для того чтобы не проиграть этой сборной Испании, надо постараться нейтрализовать Ламина Ямаля, надо постараться нейтрализовать и остальных игроков, но главное — не дать этой сборной Испании бить по воротам.
Я редко даю прогнозы на статистику, но мне кажется, что в этом матче, где будет больше возни, чем, как мне кажется, футбола, большого количества ударов по воротам быть не может. Испания будет держать мяч, перекатывать с фланга на фланг, искать какие-то лазеечки, возможно, за счет индивидуальных действий Ямаля.
Мой прогноз — меньше 25 ударов по воротам. Точнее, меньше 24,5«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.
Матч ¼ финала чемпионата мира Испания — Бельгия состоится 10 июля в 22:00 по московскому времени.