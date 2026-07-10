«Большого количества ударов по воротам быть не может»: Генич объяснил ставку на Испания — Бельгия

Я редко даю прогнозы на статистику, но мне кажется, что в этом матче, где будет больше возни, чем, как мне кажется, футбола, большого количества ударов по воротам быть не может. Испания будет держать мяч, перекатывать с фланга на фланг, искать какие-то лазеечки, возможно, за счет индивидуальных действий Ямаля.