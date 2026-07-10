Паредес — теневой герой Аргентины. Экс-хавбека «Зенита» ненавидят соперники, а как-то он вывел из себя Месси

Хавбек «Бока Хуниорс» пропустил игру с Алжиром, после чего получил несколько минут с Австрией и, наконец, провел полный матч с Иорданией. До идеала, впрочем, было далеко. С Кабо-Верде Паредеса выпустили в концовке основного времени, и только во встрече с Египтом он вернулся по-настоящему. Это не решило автоматически всех проблем Аргентины, но позволило Скалони расставить всех по своим местам и развязало руки Мак Аллистеру и Фернандесу. Первый из этой парочки обязан был забивать, а второй стал автором победного гола. Это дает веру в то, что дальше будет лучше. И против Швейцарии ждем битву в центре поля — между Паредесом и Джакой.