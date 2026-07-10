Паредес — теневой герой Аргентины. Экс-хавбека «Зенита» ненавидят соперники, а как-то он вывел из себя Месси

От ссоры до примирения
Аргентина умеет ценить каждого из своих героев. Начиная с волшебника Месси и заканчивая теми, кто находится в тени и выполняет черновую работу. Паредес, когда-то оставивший неоднозначное впечатление в «Зените», один из тех, кто таскает рояль, на котором играют звезды. Один из ментальных лидеров сборной, без которого не было бы ни двух Кубков Америки, ни триумфа на мировом первенстве в Катаре.
Таких, как он, зачастую ненавидят соперники и болельщики других команд. За провокации, грубейшие фолы, которые порой тянут на статью УК о нанесении тяжких телесных повреждений, и — будем называть вещи своими именами — подлые приемы. Даже по меркам южноамериканского футбола с его спецификой Леандро выделяется. Это же он на ЧМ 2022 спровоцировал потасовку в игре с голландцами, когда после жесткого фола со всей силы запустил мяч в сторону скамейки «Оранжевых».
Луи ван Гал тогда говорил, что аргентинский хавбек перешел все рамки дозволенного, проявив полное неуважение к сопернику и футболу. Да что там голландцы — однажды Паредес взбесил лично Месси. В феврале 2021 года, когда «ПСЖ» громил «Барселону» на пустом из-за пандемийных ограничений «Камп Ноу» в Лиге чемпионов (4:1), Лео услышал очередную неосторожную фразу сфолившего на нем партнера по сборной и пришел в бешенство. «Он взбесился и готов был убить меня. В тот момент хотелось умереть, и я хотел уехать домой», — вспоминал потом Паредес.
Потом они встретились в сборной перед победным Кубком Америки, и Леандро переживал — как все сложится. Но опасения оказались напрасными: «Мы общались как ни в чем не бывало. Он показал, какой он человек. Нам даже не пришлось обсуждать это. Теперь, когда заходит речь об этом, мы вспоминаем тот случай и смеемся». А сейчас у Леандро и де Пауля статус главных телохранителей Месси. Правда, Паредес на данный счет скромничает: «В нашей сборной нет двух телохранителей. У нас их 25. Мы все готовы заступиться друг за друга и за нашего капитана».
Отбор — как гол
Впрочем, есть куда более крутая история. Финал Кубка Америки-2024. Месси покидает поле из-за травмы и не может сдержать слез от обиды и боли. «Это была трудная ситуация. Я старался не смотреть на него, чтобы не волноваться. Сказал ему не плакать и сохранять спокойствие, потому что он отдал все и он был примером для всех», — вспоминал сидевший рядом с капитаном на скамейке и утешавший его Паредес.
Леандро тогда сказал, что вся команда понимала, как много значит для капитана трофей, и каждый старался сделать все, чтобы вернуть на лицо Лео улыбку. И это удалось! Победная атака на ворота Колумбии началась с зубодробительного подката выжигавшего центр поля Паредеса. Причем дальше все сделали два других джокера — выдавший голевой пас Ло Чельсо и отправивший мяч в сетку Лаутаро Мартинес.
А после сумасшедшей по эмоциям победы над Египтом в ⅛ финала ЧМ 2026 хитами для аргентинских болельщиков стали не только видео трех забитых мячей, но и невероятные действия Паредеса при счете 2:2. Египтяне мчались в контратаку, имея численное преимущество, и это очень напоминало знаменитый российский мем «Помогите!». Однако Паредес не стал пятиться назад, а блестяще отобрал мяч у Салаха. Одни сравнивали этот момент с забитым голом. Другие проводили параллели с финалом ЧМ 2022 и легендарным спасением Эмилиано Мартинеса при выходе Коло Муани один на один.
Как в данном эпизоде, так и на протяжении всей игры Леандро подтверждал предматчевые слова Лионеля Скалони, который заявил, что в хорошей физической форме Паредес — один из лучших полузащитников в мире. Экс-зенитовец стал лучшим по контактам с мячом (129) и выполненным передачам (115) при точности 94,5 процента. Ради такого важного исполнителя тренерский штаб готов был ждать полного восстановления после полученной на сборе перед ЧМ травмы.
Хавбек «Бока Хуниорс» пропустил игру с Алжиром, после чего получил несколько минут с Австрией и, наконец, провел полный матч с Иорданией. До идеала, впрочем, было далеко. С Кабо-Верде Паредеса выпустили в концовке основного времени, и только во встрече с Египтом он вернулся по-настоящему. Это не решило автоматически всех проблем Аргентины, но позволило Скалони расставить всех по своим местам и развязало руки Мак Аллистеру и Фернандесу. Первый из этой парочки обязан был забивать, а второй стал автором победного гола. Это дает веру в то, что дальше будет лучше. И против Швейцарии ждем битву в центре поля — между Паредесом и Джакой.
Андрей Кузичев