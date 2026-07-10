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Мостовой сделал прогноз на матч Испания — Бельгия: «На этом чемпионате мира есть элемент фарта и случайности»

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира Испания — Бельгия.

Источник: Getty Images

Прогноз: ничья в основное время, коэффициент — 3.95.

"Небольшой фаворит здесь, конечно — Испания. По игре, составу и тому, как они проходят турнир, испанцы выглядят чуть стабильнее. Но я опять говорю: на этом чемпионате мира есть элемент фарта и случайности, он никуда не делся.

Поэтому Испании будет тяжело. Бельгия — хорошая команда, там есть футболисты, которые могут наказать за любую ошибку. И если бельгийцы снова поймают этот кураж, испанцам придется очень непросто. На такой стадии нельзя расслабляться ни на минуту. Но я болею за Испанию и хочу, чтобы она прошла дальше.

Думаю, основное время вполне может закончиться вничью, и тогда все уйдет в дополнительное время или даже серию пенальти. А если кто-то выиграет раньше, то, скорее всего, в один мяч. Надеюсь, это будет Испания. Но поставлю все-таки здесь на ничью«, — цитирует Мостового “Ставка ТВ”.

Матч ¼ финала чемпионата мира Испания — Бельгия состоится 10 июля в 22:00 по московскому времени.

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