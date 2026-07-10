Мостовой сделал прогноз на матч Испания — Бельгия: «На этом чемпионате мира есть элемент фарта и случайности»

Поэтому Испании будет тяжело. Бельгия — хорошая команда, там есть футболисты, которые могут наказать за любую ошибку. И если бельгийцы снова поймают этот кураж, испанцам придется очень непросто. На такой стадии нельзя расслабляться ни на минуту. Но я болею за Испанию и хочу, чтобы она прошла дальше.