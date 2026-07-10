Сможет ли Испания впервые за 16 лет выйти в полуфинал чемпионата мира

Сборная Испании в шести матчах ЧМ-2026 не пропустила ни одного мяча и установила рекорд по продолжительности «сухой» серии на мундиалях. Она началась на чемпионате мира 2022 года в Катаре — в матче ⅛ финала против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) и продолжается до сих пор, насчитывая 10 часов 9 минут игрового времени.