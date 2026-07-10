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Сможет ли Испания впервые за 16 лет выйти в полуфинал чемпионата мира

Сборная Испании в матче с Бельгией поборется за выход в полуфинал чемпионата мира 2026 года. Главное о матче ¼ финала ЧМ-2026 — в материале «РБК Спорт».

Источник: РБК Спорт

Сборные Испании и Бельгии впервые за 16 лет встретятся в официальном матче. В четвертьфинале ЧМ-2026 испанцы и бельгийцы 10 июля (22:00 по московскому времени) сыграют за право выйти в полуфинал турнира.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 10.07.2026, 22:00
Испания
-
Бельгия
-

В какой форме сборная Испании

Сборная Испания вышла в четвертьфинал, обыграв команду Португалии в ⅛ финала (1:0). Победу команде Луиса де ла Фуэнте принес Микель Мерино, забивший победный гол в компенсированное время ко второму тайму матча.

Испанская команда впервые с победного чемпионата мира 2010 года добралась до четвертьфинальной стадии мирового первенства. После триумфа команда дважды проиграла в ⅛ финала (России — в 2018 году и Марокко — в 2022 году) и один раз не вышла из группы (2014).

Источник: Reuters

Сборная Испании в шести матчах ЧМ-2026 не пропустила ни одного мяча и установила рекорд по продолжительности «сухой» серии на мундиалях. Она началась на чемпионате мира 2022 года в Катаре — в матче ⅛ финала против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти) и продолжается до сих пор, насчитывая 10 часов 9 минут игрового времени.

Вратарь сборной Испании по футболу Унаи Симон повторил рекорд итальянца Вальтера Дзенги по количеству матчей подряд без пропущенных мячей на одном чемпионате мира. У него пять «сухих» матчей подряд. Дзенга сумел сохранить ворота в неприкосновенности на протяжении такого же количества встреч на турнире 1990 года. Рекордная серия вратаря сборной Испании без пропущенных мячей на чемпионатах мира составляет 609 минут. Она длится с заключительного матча на групповом этапе ЧМ-2022.

Лучшим бомбардиром сборной Испании на мундиале является Микель Орьясабль. На счету форварда «Реала Сосьедада» на ЧМ-2026 четыре гола и одна голевая передача.

В какой форме сборная Бельгии

Бельгия, в свою очередь, уверенно прошла сборную США (4:1). Команда Руди Гарсии продлила беспроигрышную серию до 18 матчей (12 побед, 6 ничьих), забивая в среднем более трех мячей за игру.

Бельгийцы впервые с чемпионата мира 2018 года вышли в четвертьфинал мирового первенства. Тогда команда дошла до полуфинала, а затем завоевала бронзовые медали, обыграв Бразилию на пути к историческому успеху.

Источник: Reuters

Форвард Ромелу Лукаку на нынешнем турнире стал самым результативным игроком сборной Бельгии. Всего на счету нападающего три гола и одна результативная передача. Примечательно, что все три мяча он забил после выхода на замену.

История встреч

Сборные Испании и Бельгии провели между собой 22 матча. Преимущество у испанцев: 12 побед, пять ничьих и пять поражений.

На чемпионатах мира команды встречались дважды. В четвертьфинале ЧМ-1986 бельгийцы прошли Испанию, выиграв серию пенальти после ничьей 1:1. Спустя четыре года на групповом этапе ЧМ-1990 Испания взяла реванш, победив со счетом 2:1.

Последние официальные встречи состоялись в отборочных турнирах к чемпионатам мира 2006 и 2010 годов — во всех четырех матчах победила Испания. В общей сложности испанцы не проигрывают бельгийцам с 1989 года.

Кто фаворит матча

По оценкам букмекеров, сборная Испании подходит к матчу с Бельгией в статусе фаворита. Коэффициенты на победу испанцев находятся в диапазоне 1,60−1,70, на ничью — 3,45−4,05, а на успех бельгийской команды — 5,25−5,45.

Автор: Альвина Цаканян

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