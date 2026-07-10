Испанский исследователь Хесус Ортеа в своей научной работе «Истории биоразнообразия» открыл новый вид — маленького морского слизня красного цвета. Ученый дал ему имя морской слизень Возиньи.
Этот вид был обнаружен во время исследований Ортеа в Карибском море недалеко от Гаваны (Куба) и острова Гваделупа. Ученый подчеркнул, что такой выбор имени — это его способ отблагодарить жителей Кабо-Верде. В 2023 году эта страна наградила ученого медалью «За заслуги в области экологии».
Профессор не впервые называет новые виды моллюсков в честь футболистов. В 2019 году, открыв вид крошечных морских улиток, он назвал их в честь Кейлора Наваса — бывшего вратаря «Реал Мадрида» и сборной Коста-Рики.
Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории вышла на чемпионат мира и дошла до 1/16 финала, где в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.