В честь Возиньи назвали новый вид моллюсков

Этот вид был обнаружен во время исследований Ортеа в Карибском море недалеко от Гаваны (Куба) и острова Гваделупа. Ученый подчеркнул, что такой выбор имени — это его способ отблагодарить жителей Кабо-Верде. В 2023 году эта страна наградила ученого медалью «За заслуги в области экологии».