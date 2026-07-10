Журналист узнал, что игрок Колумбии не вернулся домой с ЧМ из-за угроз

После игры некоторые болельщики в комментариях под постами футболиста начали угрожать ему расправой, в том числе упоминая в сообщениях его семью. Журналист Пинто в своем посте возмутился: «Что за отвратительные фанаты, которые хотят повторить то, что уже случилось в 94-м с Андресом, и какая вина у 5-летней дочери игрока? Идиоты!».