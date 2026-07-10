Журналист узнал, что игрок Колумбии не вернулся домой с ЧМ из-за угроз

Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас не вернулся на родину вместе с остальной делегацией команды после вылета с чемпионата мира-2026. Об этом сообщает журналист Камило Пинто в соцсети Х.
Как пишет колумбийский журналист, футболист и его близкие столкнулись с волной угроз из-за его промаха в матче ⅛ финала со сборной Швейцарии (0:0, 3:4 пен.). На 114-й минуте встречи Кампас пробил выше ворот из выгодной позиции, а сама игра в итоге завершилась вылетом южноамериканской команды.
После игры некоторые болельщики в комментариях под постами футболиста начали угрожать ему расправой, в том числе упоминая в сообщениях его семью. Журналист Пинто в своем посте возмутился: «Что за отвратительные фанаты, которые хотят повторить то, что уже случилось в 94-м с Андресом, и какая вина у 5-летней дочери игрока? Идиоты!».
Из-за обрушившегося хейта полузащитник был вынужден закрыть комментарии на своих страницах в социальных сетях.
В 1994 году в Колумбии был убит футболист национальной сборной Андрес Эскобар. На ЧМ-1994 он забил автогол в матче против США, после чего команда не вышла из группы. По возвращении на родину Эскобара застрелил фанат, которого впоследствии приговорили к 43 годам тюрьмы.
Всего на чемпионате мира 26‑летний Кампас провел три матча и забил один гол.
Для Колумбии чемпионат мира стал седьмым. Лучший результат сборная показала, дойдя до четвертьфинала на турнире 2014 года. На ЧМ-2018 колумбийцы вылетели в ⅛ финала, уступив Англии в серии пенальти, а на ЧМ-2022 не прошли квалификацию.