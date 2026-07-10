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GQ сравнил бывшего тренера «Спартака» со злодеем из фильмов о Бонде

Мурат Якин, выведший Швейцарию в четвертьфинал ЧМ-2026, привлек внимание журнала GQ своим стилем. Издание сравнило его образ с культовыми злодеями «бондианы» благодаря очкам-авиаторам швейцарского бренда Götti Switzerland.

Источник: Getty Images

Журнал GQ обратил внимание на стиль главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина, сравнив его с культовыми злодеями из фильмов о Джеймсе Бонде.

Издание сравнило 51-летнего специалиста благодаря его фирменным очкам-авиаторам в стиле 80-х от швейцарского бренда Götti Switzerland.

«Если вы собираетесь тренировать свою команду в серии пенальти, которая длится более 120 минут, как швейцарский тренер Мурат Якин, вам не помешают крутые очки Очень круто, очень в духе злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде», — пишет GQ.

Якин носит модель Reyes с тонированными линзами с чемпионата Европы-2024, где его сборная Швейцарии сенсационно вышла в четвертьфинал, обыграв в ⅛ финала действующих чемпионов Европы — сборную Италии.

На ЧМ-2026 сборная Швейцарии под руководством Якина в ⅛ финала обыграла Колумбию в серии пенальти и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал. В ¼ финала швейцарцы встретятся с Аргентиной, которая ранее обыграла Египет (3:2). Матч пройдет 12 июля в 04:00 мск.

Якин был главным тренером московского «Спартака» с июня 2014 года по май 2015-го. Команда заняла в чемпионате шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки. С 2021 года Якин возглавляет сборную Швейцарии. На чемпионате мира в Катаре швейцарцы дошли до ⅛ финала, на Евро-2024 — до ¼ финала.

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