GQ сравнил бывшего тренера «Спартака» со злодеем из фильмов о Бонде

Журнал GQ обратил внимание на стиль главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина, сравнив его с культовыми злодеями из фильмов о Джеймсе Бонде.
Издание сравнило 51-летнего специалиста благодаря его фирменным очкам-авиаторам в стиле 80-х от швейцарского бренда Götti Switzerland.
«Если вы собираетесь тренировать свою команду в серии пенальти, которая длится более 120 минут, как швейцарский тренер Мурат Якин, вам не помешают крутые очки Очень круто, очень в духе злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде», — пишет GQ.
Якин носит модель Reyes с тонированными линзами с чемпионата Европы-2024, где его сборная Швейцарии сенсационно вышла в четвертьфинал, обыграв в ⅛ финала действующих чемпионов Европы — сборную Италии.
На ЧМ-2026 сборная Швейцарии под руководством Якина в ⅛ финала обыграла Колумбию в серии пенальти и впервые с 1954 года вышла в четвертьфинал. В ¼ финала швейцарцы встретятся с Аргентиной, которая ранее обыграла Египет (3:2). Матч пройдет 12 июля в 04:00 мск.
Якин был главным тренером московского «Спартака» с июня 2014 года по май 2015-го. Команда заняла в чемпионате шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки. С 2021 года Якин возглавляет сборную Швейцарии. На чемпионате мира в Катаре швейцарцы дошли до ⅛ финала, на Евро-2024 — до ¼ финала.