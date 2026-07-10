GQ сравнил бывшего тренера «Спартака» со злодеем из фильмов о Бонде

Якин был главным тренером московского «Спартака» с июня 2014 года по май 2015-го. Команда заняла в чемпионате шестое место, не сумев квалифицироваться в еврокубки. С 2021 года Якин возглавляет сборную Швейцарии. На чемпионате мира в Катаре швейцарцы дошли до ⅛ финала, на Евро-2024 — до ¼ финала.