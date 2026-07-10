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Ямаль сыграл в шести матчах ЧМ — это рекорд для игрока 18 лет и младше

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль принял участие в шестом матче чемпионата мира-2026.

Источник: Getty Images

Испания играет с Бельгией в ¼ финала ЧМ-2026.

По информации Opta, это рекордный показатель на чемпионатах мира для игрока 18 лет и младше. 13 июля вингеру «Барселоны» исполнится 19 лет.

Ямаль провел 31 матч за сборную Испании и забил 7 голов.

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