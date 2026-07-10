Куртуа вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ среди вратарей

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Бельгиец Тибо Куртуа вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей среди вратарей на чемпионатах мира по футболу. Он вышел в стартовом составе на четвертьфинальную игру против команды Испании.
Для Куртуа этот матч стал 21-м на мировых первенствах. По этому показателю он обошел чемпиона мира — 2018 в составе сборной Франции Уго Льориса (20). Рекордсменом является победитель турнира 2014 года немец Мануэль Нойер (23).
Куртуа 34 года. С лета 2018 года он выступает за «Реал», в составе которого стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и суперкубка страны, по разу выиграл Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. По ходу карьеры также играл за бельгийский «Генк», английский «Челси» и испанский «Атлетико». Вместе с национальной командой голкипер стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.